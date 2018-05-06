В 1-м сезоне сериала «Пикник у Висячей скалы» события разворачиваются в австралийском штате Виктория. Три воспитанницы женской школы вместе со своей учительницей математики отправляются на пикник к Висячей скале. Это место считается местной достопримечательностью. Висячая скала представляет собой настоящее геологическое чудо – стометровый выступ вулканической породы, который появился миллион лет назад. Девушки садятся у подножия этой древней скалы. Миранда разрезает торт в виде сердца. Другие девочки читают произведения Шекспира. Ровно в двенадцать пополудни на часах у мисс Макгро и кучера замирают стрелки…