Picnic at Hanging Rock Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Picnic at Hanging Rock

  • Hanging Rock, Mount Diogenes, Hanging Rock Reserve, Woodend, Victoria, Australia
  • Werribee Park, Werribee, Victoria, Australia
  • Melbourne, Victoria, Australia
  • Mount Macedon, Central Highlands, Victoria, Australia
  • Hanging Rock Reserve, Woodend, Victoria, Australia
  • Mount Diogenes, Hanging Rock Reserve, Woodend, Victoria, Australia
  • Central Highlands, Victoria, Australia
  • Werribee, Victoria, Australia
  • Woodend, Victoria, Australia
  • Victoria, Australia
  • Australia
  • Mount Macedon, Victoria, Australia
