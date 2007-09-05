Menu
Summer Heights High 2007, season 1

Season premiere 5 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Школа Саммер Хайтс» в обычную австралийскую школу переводится студентка по обмену из очень богатой иностранной семьи. Джейми избалована и уверена в себе, но совершенно не умеет общаться со сверстниками и не имеет представления о культуре государства, в котором ей предстоит жить и учиться. Также в «Саммер Хайтс» учится отъявленный малолетний бандит по имени Джона, приехавший с печально известного острова Тонга. А заправляет всей этой странной компанией учитель литературы мистер Джи, который помешан на драмах Шекспира и на собственном актерском таланте. Методы воспитания студентов у него довольно специфичные.

8.5 IMDb
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 September 2007
Episode 2
Season 1 Episode 2
12 September 2007
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 September 2007
Episode 4
Season 1 Episode 4
26 September 2007
Episode 5
Season 1 Episode 5
3 October 2007
Episode 6
Season 1 Episode 6
10 October 2007
Episode 7
Season 1 Episode 7
17 October 2007
Episode 8
Season 1 Episode 8
24 October 2007
