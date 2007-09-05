В 1-м сезоне сериала «Школа Саммер Хайтс» в обычную австралийскую школу переводится студентка по обмену из очень богатой иностранной семьи. Джейми избалована и уверена в себе, но совершенно не умеет общаться со сверстниками и не имеет представления о культуре государства, в котором ей предстоит жить и учиться. Также в «Саммер Хайтс» учится отъявленный малолетний бандит по имени Джона, приехавший с печально известного острова Тонга. А заправляет всей этой странной компанией учитель литературы мистер Джи, который помешан на драмах Шекспира и на собственном актерском таланте. Методы воспитания студентов у него довольно специфичные.