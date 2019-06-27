В 1-м сезоне сериала «Герои Гуджитсу» события разворачиваются в обычном зоопарке в одном из австралийских мегаполисов. Львы, волки, еноты, акулы – вольеры этого зверинца населены десятками разных животных со всех концов света. Но однажды прямо на зоопарк неожиданно падает метеорит, который почему-то не заметили и не смогли остановить человеческие ученые. Но он не губит зверей: выясняется, что небесное тело состоит из загадочной космической слизи, которая меняет ДНК живых существ. Вскоре все обитатели зоопарка обзаводятся почти человеческим интеллектом, а также сверхсилами. Теперь они – команда супергероев на защите мира и добра.