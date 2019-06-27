Menu
Heroes of Goo Jit 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 June 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 1 hour 36 minutes
"Heroes of Goo Jit" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Герои Гуджитсу» события разворачиваются в обычном зоопарке в одном из австралийских мегаполисов. Львы, волки, еноты, акулы – вольеры этого зверинца населены десятками разных животных со всех концов света. Но однажды прямо на зоопарк неожиданно падает метеорит, который почему-то не заметили и не смогли остановить человеческие ученые. Но он не губит зверей: выясняется, что небесное тело состоит из загадочной космической слизи, которая меняет ДНК живых существ. Вскоре все обитатели зоопарка обзаводятся почти человеческим интеллектом, а также сверхсилами. Теперь они – команда супергероев на защите мира и добра.

В поисках суперсилы ГУ
Season 1 Episode 1
27 June 2019
Хороший, злой, тягучий. Часть 1
Season 1 Episode 2
14 October 2019
Хороший, злой, тягучий. Часть 2
Season 1 Episode 3
3 November 2019
Как аукнется, так и гуджикнется
Season 1 Episode 4
1 November 2020
Боевые челюсти
Season 1 Episode 5
1 November 2020
Гумагеддон
Season 1 Episode 6
6 March 2022
Гу-вибрации
Season 1 Episode 7
26 August 2022
Гурсаж
Season 1 Episode 8
10 October 2022
