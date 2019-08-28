Во 2-м сезоне шоу «Расточители: Лос-Анджелес» покажет богатых людей, которые привыкли жить, как захотят, и любят тратить деньги. Своим материальным статусом они обязаны только себе и расскажут, как добиться финансового успеха. В одном из эпизодов примет участие рэп-исполнитель, который скрывается под псевдонимом Chief Keef. Он покажет, как обустроил свой дом. Жилище наполнено необычными вещами, выдающую детскую непосредственность владельца: забавные картины и сувениры, огромные телевизоры и даже игровой автомат. Что касается последнего, Chief Keef не собирается ограничиваться и отправится на шопинг за еще одним экземпляром.