Season premiere 28 August 2019
Production year 2019
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 59 minutes
Во 2-м сезоне шоу «Расточители: Лос-Анджелес» покажет богатых людей, которые привыкли жить, как захотят, и любят тратить деньги. Своим материальным статусом они обязаны только себе и расскажут, как добиться финансового успеха. В одном из эпизодов примет участие рэп-исполнитель, который скрывается под псевдонимом Chief Keef. Он покажет, как обустроил свой дом. Жилище наполнено необычными вещами, выдающую детскую непосредственность владельца: забавные картины и сувениры, огромные телевизоры и даже игровой автомат. Что касается последнего, Chief Keef не собирается ограничиваться и отправится на шопинг за еще одним экземпляром.

Season 2
Trippie Redd & Fetty Wap
Season 2 Episode 1
28 August 2019
Soulja Boy & Bow Wow
Season 2 Episode 2
28 August 2019
Chief Keef & Dre London
Season 2 Episode 3
28 August 2019
Erica Mena & Bella Thorne
Season 2 Episode 4
28 August 2019
Deontay Wilder & JaVale McGee
Season 2 Episode 5
28 August 2019
Waka Flocka Flame & Jacquees
Season 2 Episode 6
28 August 2019
Yvng Swag & Rotimi
Season 2 Episode 7
28 August 2019
Rico Nasty & Toni Romiti
Season 2 Episode 8
28 August 2019
DJ Tay James & Kyle Massey
Season 2 Episode 9
28 August 2019
DeAndre Ayton & Kickstradomis
Season 2 Episode 10
28 August 2019
A1 Bentley & Cdot Honcho
Season 2 Episode 11
28 August 2019
Blake Kelly & Marteen
Season 2 Episode 12
28 August 2019
Alfredo Flores & Ayo & Teo
Season 2 Episode 13
28 August 2019
