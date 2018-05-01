Menu
Droppin' Cash: Los Angeles (2018), season 1

Droppin' Cash: Los Angeles season 1 poster
Droppin' Cash: Los Angeles 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 May 2018
Production year 2018
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 36 minutes
"Droppin' Cash: Los Angeles" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Расточители: Лос-Анджелес» появятся известные личности, которые не скрывают свое материальное положение. Все, что у них есть, – результат их упорного труда на разных поприщах. Герои расскажут о том, какая сфера приносит им деньги, какие проекты они надеются реализовать, сколько зарабатывают и, главное, – на что тратят вырученное в Лос-Анжелесе. Шоу покажет интерьеры их шикарных домов и вещи, покупкой которых гордятся участники. Затем они отправятся на расточительный шопинг, чтобы купить себе все, что захочется, не заботясь о расходах.

Droppin' Cash: Los Angeles List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Iggy Azalea & B.O.B.
Season 1 Episode 1
1 May 2018
Norman Kordei & Khalil
Season 1 Episode 2
1 May 2018
Young M.A & Evander Griiim
Season 1 Episode 3
1 May 2018
India Love & Maejor
Season 1 Episode 4
1 May 2018
Lonzo Ball & Kyle Kuzma
Season 1 Episode 5
1 May 2018
Rich Homie Quan & Cousin Stizz
Season 1 Episode 6
1 May 2018
Curren$y & Jo Adell
Season 1 Episode 7
1 May 2018
Serayah & Dawin
Season 1 Episode 8
1 May 2018
A-Boogie & Dante Brown
Season 1 Episode 9
1 May 2018
Mally Mall & Josh Hart
Season 1 Episode 10
1 May 2018
Shameik Moore & SK8
Season 1 Episode 11
1 May 2018
Justine Skye & Creek Boyz
Season 1 Episode 12
1 May 2018
