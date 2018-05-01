В 1-м сезоне шоу «Расточители: Лос-Анджелес» появятся известные личности, которые не скрывают свое материальное положение. Все, что у них есть, – результат их упорного труда на разных поприщах. Герои расскажут о том, какая сфера приносит им деньги, какие проекты они надеются реализовать, сколько зарабатывают и, главное, – на что тратят вырученное в Лос-Анжелесе. Шоу покажет интерьеры их шикарных домов и вещи, покупкой которых гордятся участники. Затем они отправятся на расточительный шопинг, чтобы купить себе все, что захочется, не заботясь о расходах.