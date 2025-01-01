В 1-м сезоне сериала «Бангкок Хилтон» в центре событий оказывается австралийка Катрина Стэнтон, одержимая одной идеей – разыскать отца, который уехал в Британию несколько лет назад и пропал. В Лондоне она не находит улик и уже собирается вернуться домой в Сидней, как знакомится с симпатичным парнем – фотографом Арки Рэганом. Вместе они решают развеяться в Индии, где начинают встречаться, и парень дарит ей один из своих фотоаппаратов. Но его истинные намерения становятся ясны лишь на обратном пути домой. В чехле от подарка оказываются спрятаны наркотики. Обнаруживают этот «сюрприз» в Бангкоке, где за дурманящие вещества предусмотрена смертная казнь…