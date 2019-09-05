В 1-м сезоне шоу «Автобус любви: путешествие по Африке» принимают участие семь незнакомцев. У них будет возможность наладить контакт и узнать друг друга поближе, правда, при нестандартных условиях. В уютном автобусе игроки объедут разные страны Африки. Их путь начнется в Кении и завершится в Занзибаре. В этом путешествии они будут исследовать разнообразие континента и общаться с местными жителями. Затем молодые люди вернутся обратно – в родную Японию. Однако в каком статусе им предстоит это сделать – покажет время, проведенное вместе с другими участниками. Главной задачей является поиск человека, с которым можно создать отношения.