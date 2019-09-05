Menu
Ainori Love Wagon: African Journey (2019), season 1

Season premiere 5 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"Ainori Love Wagon: African Journey" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Автобус любви: путешествие по Африке» принимают участие семь незнакомцев. У них будет возможность наладить контакт и узнать друг друга поближе, правда, при нестандартных условиях. В уютном автобусе игроки объедут разные страны Африки. Их путь начнется в Кении и завершится в Занзибаре. В этом путешествии они будут исследовать разнообразие континента и общаться с местными жителями. Затем молодые люди вернутся обратно – в родную Японию. Однако в каком статусе им предстоит это сделать – покажет время, проведенное вместе с другими участниками. Главной задачей является поиск человека, с которым можно создать отношения.

7.4 IMDb
"Ainori Love Wagon: African Journey" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Uncharted Lands
Season 1 Episode 1
5 September 2019
Where's the Pink?
Season 1 Episode 2
12 September 2019
The Perfume Doused Hoodie
Season 1 Episode 3
19 September 2019
Winner's Love
Season 1 Episode 4
26 September 2019
Never Fight a Losing Battle
Season 1 Episode 5
3 October 2019
Ulterior Motives
Season 1 Episode 6
10 October 2019
The Ugliest Man in Uganda
Season 1 Episode 7
17 October 2019
A Job for a Nurse
Season 1 Episode 8
24 October 2019
Dumplings, Eggs, and Shu-mai
Season 1 Episode 9
31 October 2019
Hold On...
Season 1 Episode 10
7 November 2019
The Girl Who Never Got Picked
Season 1 Episode 11
14 November 2019
The African Miracle
Season 1 Episode 12
21 November 2019
Time to Shine
Season 1 Episode 13
28 November 2019
The Prince of the Uninhabited Island
Season 1 Episode 14
5 December 2019
I Can't Confess
Season 1 Episode 15
12 December 2019
The Beast Descends
Season 1 Episode 16
19 December 2019
What You Gave Me
Season 1 Episode 17
26 December 2019
Like Moths to a Flame
Season 1 Episode 18
2 January 2020
Mount Kilimanjaro–The Prologue
Season 1 Episode 19
9 January 2020
The Place from My Dreams
Season 1 Episode 20
16 January 2020
You're Like a Toilet to Me
Season 1 Episode 21
23 January 2020
Vintage
Season 1 Episode 22
30 January 2020
TV series release schedule
