Во 2-м сезоне шоу «Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье» артист с мировым именем продолжит путешествовать по различным городам и регионам. Его цель – ознакомиться с местной кухней и попробовать нечто такое, с чем ему никогда не доводилось сталкиваться прежде. Будучи настоящим гурманом, Жерар Депардье привык обедать в лучших ресторанах Парижа. Но те блюда, которые ему доведется отведать Каталонии, Португалии и Баварии, превзойдут его самые смелые ожидания. Помимо гастрономического опыта, Депардье обретет знания о местной культуре, а также прогуляется по главным достопримечательностям.