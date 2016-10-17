Menu
À pleines dents ! (2015), season 2

À pleines dents ! season 2 poster
Kinoafisha TV Shows À pleines dents ! Seasons Season 2

À pleines dents ! 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 45 minutes
"À pleines dents !" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье» артист с мировым именем продолжит путешествовать по различным городам и регионам. Его цель – ознакомиться с местной кухней и попробовать нечто такое, с чем ему никогда не доводилось сталкиваться прежде. Будучи настоящим гурманом, Жерар Депардье привык обедать в лучших ресторанах Парижа. Но те блюда, которые ему доведется отведать Каталонии, Португалии и Баварии, превзойдут его самые смелые ожидания. Помимо гастрономического опыта, Депардье обретет знания о местной культуре, а также прогуляется по главным достопримечательностям.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"À pleines dents !" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
L'Île-de-France
Season 2 Episode 1
17 October 2016
Le Portugal
Season 2 Episode 2
18 October 2016
La Catalogne
Season 2 Episode 3
19 October 2016
La Bavière
Season 2 Episode 4
20 October 2016
Fès
Season 2 Episode 5
21 October 2016
TV series release schedule
