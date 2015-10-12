В 1-м сезоне шоу «Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье» мэтр мирового кинематографа посетит несколько уникальных мест, включая Баскские земли, Бретань и Шотландию. Во время поездки актер не только попробует разные блюда, но и узнает историю их появления, а также способы приготовления. Помимо экстравагантных блюд, Депардье никогда не упускает возможности попробовать национальные напитки, включая вина. Вместе с ведущим зритель сможет открыть для себя все многообразия культурного наследия различных регионов.