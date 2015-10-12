Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

À pleines dents ! (2015), season 1

À pleines dents ! season 1 poster
Kinoafisha TV Shows À pleines dents ! Seasons Season 1

À pleines dents ! 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 45 minutes
"À pleines dents !" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье» мэтр мирового кинематографа посетит несколько уникальных мест, включая Баскские земли, Бретань и Шотландию. Во время поездки актер не только попробует разные блюда, но и узнает историю их появления, а также способы приготовления. Помимо экстравагантных блюд, Депардье никогда не упускает возможности попробовать национальные напитки, включая вина. Вместе с ведущим зритель сможет открыть для себя все многообразия культурного наследия различных регионов.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"À pleines dents !" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
La Bretagne
Season 1 Episode 1
12 October 2015
L'Écosse
Season 1 Episode 2
13 October 2015
Le Pays basque
Season 1 Episode 3
14 October 2015
L'Italie du Nord
Season 1 Episode 4
15 October 2015
L'Italie du Sud
Season 1 Episode 5
16 October 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more