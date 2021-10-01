Menu
Baekseupirit (2021), season 1

Baekseupirit season 1 poster
Baekseupirit 12+
Season premiere 1 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
В 1-м сезоне шоу «Беседы с Пэком» знаменитый корейский шеф встретится с селебрити, чтобы обсудить самые разнообразные темы за вкусной едой и напитками. В каждом выпуске в компании талантливых и интересных людей он посещает различные заведения, которые подают аутентичные азиатские блюда и напитки: самгепсаль, макколли, говядину хану, сомэк, жареную курицу. Пэк Чон Вон расскажет об истории пищи и ее месте в культуре. Среди его гостей актриса кино Хан Чжи Мин, телевизионный продюсер На Юнг Сук, волейболистка Ким Ен Кун и другие звезды из Южной Кореи.

0.0
Rate 0 vote
6.1 IMDb
Write review
Season 1
In every moment of despair, there was soju
Season 1 Episode 1
1 October 2021
Soju, connecting people
Season 1 Episode 2
1 October 2021
Nice to meet you, traditional liquors
Season 1 Episode 3
1 October 2021
What it means to age
Season 1 Episode 4
1 October 2021
Different is good!
Season 1 Episode 5
1 October 2021
Show your colors!
Season 1 Episode 6
1 October 2021
