В 1-м сезоне шоу «Беседы с Пэком» знаменитый корейский шеф встретится с селебрити, чтобы обсудить самые разнообразные темы за вкусной едой и напитками. В каждом выпуске в компании талантливых и интересных людей он посещает различные заведения, которые подают аутентичные азиатские блюда и напитки: самгепсаль, макколли, говядину хану, сомэк, жареную курицу. Пэк Чон Вон расскажет об истории пищи и ее месте в культуре. Среди его гостей актриса кино Хан Чжи Мин, телевизионный продюсер На Юнг Сук, волейболистка Ким Ен Кун и другие звезды из Южной Кореи.