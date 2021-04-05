Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Fruits Basket 2019 - 2021, season 3

Fruits Basket season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Fruits Basket Seasons Season 3

Fruits Basket 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 5 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Fruits Basket" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Корзинка фруктов» после разоблачений, которые случилось в финале предыдущего сезона, члены семьи Сума продолжают жить дальше. Они хотят стать независимыми, но прочные узы эмоциональной связи не так-то легко разорвать. Не в силах найти ответ на вопрос, зачем ей необходимо лекарство, Тору вступает в противостояние с правдой. Девушка осознает, что время для кого-то из дорогих ей людей уходит. А тайна, которая способна разбить сердце, так и не раскрыта. Но героиня не оставляет надежды постичь суть таинственного проклятия. Возможно, конец их мучений ближе, чем может показаться.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.5 IMDb
Write review
"Fruits Basket" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
I'll Hold Another Banquet
Season 3 Episode 1
5 April 2021
That's an Unwavering Truth
Season 3 Episode 2
12 April 2021
I Hope It Snows Soon
Season 3 Episode 3
19 April 2021
I'm ... Home
Season 3 Episode 4
26 April 2021
I Mean ... You Know, Right?
Season 3 Episode 5
3 May 2021
It Was So Foolish
Season 3 Episode 6
10 May 2021
That's Right, It's Empty
Season 3 Episode 7
17 May 2021
I'm Disappointed In You
Season 3 Episode 8
24 May 2021
What's Your Name?
Season 3 Episode 9
31 May 2021
I Just Love Her
Season 3 Episode 10
7 June 2021
Goodbye
Season 3 Episode 11
14 June 2021
You Fought Well
Season 3 Episode 12
21 June 2021
See You Again Soon
Season 3 Episode 13
28 June 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more