В 3-м сезоне сериала «Корзинка фруктов» после разоблачений, которые случилось в финале предыдущего сезона, члены семьи Сума продолжают жить дальше. Они хотят стать независимыми, но прочные узы эмоциональной связи не так-то легко разорвать. Не в силах найти ответ на вопрос, зачем ей необходимо лекарство, Тору вступает в противостояние с правдой. Девушка осознает, что время для кого-то из дорогих ей людей уходит. А тайна, которая способна разбить сердце, так и не раскрыта. Но героиня не оставляет надежды постичь суть таинственного проклятия. Возможно, конец их мучений ближе, чем может показаться.