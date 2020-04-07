Во 2-м сезоне сериала «Корзинка фруктов» история старшеклассницы Тору Хонды продолжается. Мотоко Минагава наблюдает в окно за Юки. Она рассказывает о своих чувствах, признаваясь, что испытывает неприязнь и ревность к Тору. Миновал почти год с того момента, как Тору стала жить с Шигуре. Она хочет оказать им помощь и узнать истоки проклятия. Тору и Шигуре обсуждают летние каникулы. Юки рано отправляется в студенческий совет. Участники фан-клуба Юки появляются в офисе, чтобы выяснить имена других представителей школьного совета и посмотреть, есть ли среди них старшеклассницы. Юки видит Мачи и Манабе.