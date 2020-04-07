Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Fruits Basket 2019 - 2021 season 2

Fruits Basket season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Fruits Basket Seasons Season 2

Fruits Basket 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 7 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 25
Runtime 12 hours 30 minutes
"Fruits Basket" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Корзинка фруктов» история старшеклассницы Тору Хонды продолжается. Мотоко Минагава наблюдает в окно за Юки. Она рассказывает о своих чувствах, признаваясь, что испытывает неприязнь и ревность к Тору. Миновал почти год с того момента, как Тору стала жить с Шигуре. Она хочет оказать им помощь и узнать истоки проклятия. Тору и Шигуре обсуждают летние каникулы. Юки рано отправляется в студенческий совет. Участники фан-клуба Юки появляются в офисе, чтобы выяснить имена других представителей школьного совета и посмотреть, есть ли среди них старшеклассницы. Юки видит Мачи и Манабе.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.5 IMDb
Write review
"Fruits Basket" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Hello Again
Season 2 Episode 1
7 April 2020
Eat Somen with Your Friends
Season 2 Episode 2
14 April 2020
Shall We Go and Get You Changed?
Season 2 Episode 3
21 April 2020
I Got Dumped…
Season 2 Episode 4
28 April 2020
Wait for Me, Tororo Soba!
Season 2 Episode 5
5 May 2020
Are You Really This Stupid?
Season 2 Episode 6
12 May 2020
Let's Start the Watermelon Splitting Contest!
Season 2 Episode 7
19 May 2020
It's True, Isn't It?
Season 2 Episode 8
26 May 2020
My Precious…
Season 2 Episode 9
2 June 2020
Who Are You?
Season 2 Episode 10
9 June 2020
All Mine
Season 2 Episode 11
16 June 2020
You Cried for Me
Season 2 Episode 12
23 June 2020
Sure Thing
Season 2 Episode 13
30 June 2020
I Should Just Die...
Season 2 Episode 14
7 July 2020
See You Later
Season 2 Episode 15
14 July 2020
Ask Him for Me
Season 2 Episode 16
21 July 2020
You Will, I'm Sure of It
Season 2 Episode 17
28 July 2020
Do You Wanna Kiss?
Season 2 Episode 18
4 August 2020
There's Just No Way!
Season 2 Episode 19
11 August 2020
Are You Okay?
Season 2 Episode 20
18 August 2020
There Was, Definitely
Season 2 Episode 21
25 August 2020
That Isn't What I Want
Season 2 Episode 22
1 September 2020
It's Cinderella-ish
Season 2 Episode 23
8 September 2020
Here You Are
Season 2 Episode 24
15 September 2020
I'm Different Now
Season 2 Episode 25
22 September 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more