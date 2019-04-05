Menu
Season premiere 5 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 25
Runtime 12 hours 30 minutes
"Fruits Basket" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Корзинка фруктов» Тору Хонда осталась сиротой. Ей негде жить. То, что девушка оказалась на улице, становится известно ее однокласснику Юки Сума. Заботливый подросток приводит Тору в свой дом. Они отлично ладят. Все меняется после того, как девушка бросается защищать Юки во время его драки с кузеном Ке. Желая прекратить потасовку, героиня случайно выясняет тайну семьи Сума. Оказывается, каждый раз, когда кого-то из членов семьи заключает в объятия представитель противоположного пола, они перевоплощаются в животных из созвездий восточного гороскопа. Тору шокирована.

"Fruits Basket" season 1 list of episodes. TV series release schedule
See You After School
Season 1 Episode 1
5 April 2019
They're All Animals!
Season 1 Episode 2
12 April 2019
Let's Play Rich Man-Poor Man!
Season 1 Episode 3
19 April 2019
What Year Is She?
Season 1 Episode 4
26 April 2019
I've Been Fooling Myself
Season 1 Episode 5
3 May 2019
Perhaps We Should Invite Ourselves Over
Season 1 Episode 6
10 May 2019
Spring Comes
Season 1 Episode 7
17 May 2019
See You When You Get Back
Season 1 Episode 8
24 May 2019
Yuki Was My First Love
Season 1 Episode 9
31 May 2019
It's Valentine's, After All
Season 1 Episode 10
7 June 2019
This Is a Wonderful Inn
Season 1 Episode 11
14 June 2019
You Look Like You're Having Fun
Season 1 Episode 12
21 June 2019
How Have You Been, My Brother?
Season 1 Episode 13
28 June 2019
That's a Secret
Season 1 Episode 14
5 July 2019
I Wouldn't Say That
Season 1 Episode 15
12 July 2019
She Said Don't Step On Them!
Season 1 Episode 16
19 July 2019
This Is for Uo-chan!
Season 1 Episode 17
26 July 2019
What's Important Is...
Season 1 Episode 18
2 August 2019
I'm So Sorry!
Season 1 Episode 19
9 August 2019
I Can't Believe You Picked It Up
Season 1 Episode 20
16 August 2019
I Never Back Down From a Wave Fight
Season 1 Episode 21
23 August 2019
Because I Was Happy
Season 1 Episode 22
30 August 2019
You Look Well...
Season 1 Episode 23
6 September 2019
Let's Go Home
Season 1 Episode 24
13 September 2019
Summer Will Be Here Soon
Season 1 Episode 25
20 September 2019
