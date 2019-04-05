В 1-м сезоне сериала «Корзинка фруктов» Тору Хонда осталась сиротой. Ей негде жить. То, что девушка оказалась на улице, становится известно ее однокласснику Юки Сума. Заботливый подросток приводит Тору в свой дом. Они отлично ладят. Все меняется после того, как девушка бросается защищать Юки во время его драки с кузеном Ке. Желая прекратить потасовку, героиня случайно выясняет тайну семьи Сума. Оказывается, каждый раз, когда кого-то из членов семьи заключает в объятия представитель противоположного пола, они перевоплощаются в животных из созвездий восточного гороскопа. Тору шокирована.