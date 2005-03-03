Menu
Neobyasnimo, no fakt (2005), season 1

Kinoafisha TV Shows Neobyasnimo, no fakt Seasons Season 1

Neobyasnimo, no fakt 16+
Title Сезон 1
Season premiere 3 March 2005
Production year 2005
Number of episodes 149
Runtime 111 hours 45 minutes
"Neobyasnimo, no fakt" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Необъяснимо, но факт» телеведущий отправится в несколько экспедиций, исследуя паранормальные явления в различных городах России. К нему за помощью обращаются граждане, столкнувшиеся с чем-то таким, чему невозможно дать логическое объяснение. В задачу Сергея Дружко и приглашенных экспертов входит поиск неопровержимые доказательств существования того, о чем многие боятся говорить вслух. Помимо контакта с загробным миром, шоумен исследует феномен вещих снов, изучит дело кыштымского пришельца, столкнется с петлей времени и поучаствует в охоте на лесных гномов.

"Neobyasnimo, no fakt" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
В объятиях смерти
Season 1 Episode 1
3 March 2005
Кыштымский пришелец
Season 1 Episode 2
10 March 2005
Треугольник смерти
Season 1 Episode 3
17 March 2005
Заколдованное озеро
Season 1 Episode 4
24 March 2005
Петля времени
Season 1 Episode 5
31 March 2005
Вещие сны
Season 1 Episode 6
7 April 2005
Свидание с призраком
Season 1 Episode 7
14 April 2005
Люди-маугли
Season 1 Episode 8
21 April 2005
Святые чудеса
Season 1 Episode 9
28 May 2005
Гиблое место
Season 1 Episode 10
5 May 2005
Снежный человек
Season 1 Episode 11
12 May 2005
Снежный человек 2
Season 1 Episode 12
19 May 2005
Целители
Season 1 Episode 13
26 May 2005
Люди X
Season 1 Episode 14
2 June 2005
Колдовство
Season 1 Episode 15
9 June 2005
НЛО. Секс-миссия
Season 1 Episode 16
16 June 2005
Мёртвые души
Season 1 Episode 17
23 June 2005
Реинкарнация
Season 1 Episode 18
30 June 2005
Бессмертие
Season 1 Episode 19
7 July 2005
Атака клонов
Season 1 Episode 20
14 July 2005
Буйство духов
Season 1 Episode 21
21 July 2005
Чёрные дыры Земли
Season 1 Episode 22
28 July 2005
Круги
Season 1 Episode 23
4 August 2005
Русалки
Season 1 Episode 24
11 August 2005
Звёзды и судьбы
Season 1 Episode 25
18 August 2005
Астрология власти
Season 1 Episode 26
25 August 2005
Антихрист
Season 1 Episode 27
1 September 2005
Шестое чувство
Season 1 Episode 28
8 September 2005
Зомби
Season 1 Episode 29
15 September 2005
Психотропные войны
Season 1 Episode 30
22 September 2005
Суеверия
Season 1 Episode 31
29 September 2005
Машины-убийцы
Season 1 Episode 32
6 October 2005
Ясновидение
Season 1 Episode 33
13 October 2005
Ясновидение. Расплата
Season 1 Episode 34
20 October 2005
Хеллоуин
Season 1 Episode 35
27 October 2005
Проклятья
Season 1 Episode 36
3 October 2005
Змеиный лес
Season 1 Episode 37
10 November 2005
Дурной глаз
Season 1 Episode 38
17 November 2005
Тайные общества
Season 1 Episode 39
24 November 2005
Зов смерти
Season 1 Episode 40
1 December 2005
Месть вещей
Season 1 Episode 41
8 December 2005
Пятое чувство
Season 1 Episode 42
15 December 2005
В плену киборгов
Season 1 Episode 43
22 December 2005
Дети индиго
Season 1 Episode 44
29 December 2005
Святки
Season 1 Episode 45
12 January 2006
Ангел-хранитель
Season 1 Episode 46
19 January 2006
Вирусы-убийцы
Season 1 Episode 47
26 January 2006
Оружие 21 века
Season 1 Episode 48
2 February 2006
Таинственный лес
Season 1 Episode 49
9 February 2006
Конец света
Season 1 Episode 50
16 February 2006
Мутанты
Season 1 Episode 51
2 March 2006
Регенерация
Season 1 Episode 52
9 March 2006
Хиромантия
Season 1 Episode 53
16 March 2006
Тайные цивилизации
Season 1 Episode 54
23 March 2006
Призраки замков
Season 1 Episode 55
30 March 2006
Тайны Чёрного моря
Season 1 Episode 56
6 April 2006
Смерть мага
Season 1 Episode 57
13 April 2006
Гибели звёзд
Season 1 Episode 58
20 April 2006
Тайны красоты
Season 1 Episode 59
27 April 2006
Новые энергии
Season 1 Episode 60
11 May 2006
Магия чисел
Season 1 Episode 61
18 May 2006
Жизнь мумий
Season 1 Episode 62
25 May 2006
Жизнь за янтарь
Season 1 Episode 63
1 June 2006
Ведьмы
Season 1 Episode 64
8 June 2006
Кара небес
Season 1 Episode 65
15 June 2006
Отшельники
Season 1 Episode 66
22 June 2006
Секрет воды
Season 1 Episode 67
29 June 2006
Взрыв Кундалини
Season 1 Episode 68
6 July 2006
Основной инстинкт
Season 1 Episode 69
13 July 2006
Венец безбрачия
Season 1 Episode 70
20 July 2006
Места силы
Season 1 Episode 71
27 July 2006
Послания пришельцев
Season 1 Episode 72
3 August 2006
Параллельные миры
Season 1 Episode 73
10 August 2006
Лекари-шарлатаны
Season 1 Episode 74
17 August 2006
Лекари-шарлатаны 2
Season 1 Episode 75
24 August 2006
Гениальность
Season 1 Episode 76
31 August 2006
Магия власти
Season 1 Episode 77
7 September 2006
Фобии
Season 1 Episode 78
14 September 2006
Сила мысли
Season 1 Episode 79
21 September 2006
Дурман-трава
Season 1 Episode 80
30 September 2006
Ночные люди
Season 1 Episode 81
7 October 2006
Чудо-звери
Season 1 Episode 82
14 October 2006
Кошмары Чернобыля
Season 1 Episode 83
21 October 2006
Сила звука
Season 1 Episode 84
28 October 2006
Легенды Байкала
Season 1 Episode 85
11 November 2006
Новые люди
Season 1 Episode 86
18 November 2006
Тайны Тибета
Season 1 Episode 87
25 November 2006
Загадки Ламы
Season 1 Episode 88
2 December 2006
Привороты
Season 1 Episode 89
9 December 2006
Говорящее лицо
Season 1 Episode 90
16 December 2006
Новый год
Season 1 Episode 91
23 December 2006
Гадания
Season 1 Episode 92
12 January 2007
Дрожь земли
Season 1 Episode 93
19 January 2007
Легендарные животные
Season 1 Episode 94
26 January 2007
Знаки судьбы
Season 1 Episode 95
2 February 2007
Роковые совпадения
Season 1 Episode 96
9 February 2007
Карлики и великаны
Season 1 Episode 97
16 February 2007
Города-призраки
Season 1 Episode 98
2 March 2007
Фотомагия
Season 1 Episode 99
9 March 2007
Память
Season 1 Episode 100
16 March 2007
Игры для взрослых
Season 1 Episode 101
23 March 2007
Подземные цивилизации
Season 1 Episode 102
30 March 2007
Чудеса
Season 1 Episode 103
6 April 2007
Стихия огня
Season 1 Episode 104
13 April 2007
Тайны имени
Season 1 Episode 105
20 April 2007
Изменение сознания
Season 1 Episode 106
28 April 2007
Алхимики
Season 1 Episode 107
4 May 2007
Жизнь после смерти
Season 1 Episode 108
13 May 2007
Тайны воздушного мира
Season 1 Episode 109
26 May 2007
Тайны воздушного мира 2
Season 1 Episode 110
2 June 2007
Опыты над людьми
Season 1 Episode 111
9 June 2007
Фантастические деньги
Season 1 Episode 112
10 June 2007
Болезни чувств
Season 1 Episode 113
15 July 2007
Каменные джунгли. Спасение
Season 1 Episode 114
22 July 2007
Полтергейст. Новый след
Season 1 Episode 115
29 June 2007
Волшебный голос
Season 1 Episode 116
6 July 2007
Тайны языческих капищ
Season 1 Episode 117
13 July 2007
Белый шум
Season 1 Episode 118
20 July 2007
НЛО. Новая волна
Season 1 Episode 119
27 July 2007
Магия шоу-бизнеса
Season 1 Episode 120
3 August 2007
Секс-астрология
Season 1 Episode 121
10 August 2007
Технология успеха
Season 1 Episode 122
17 August 2007
Люди X 2
Season 1 Episode 123
24 August 2007
Сила слова
Season 1 Episode 124
31 August 2007
Чувство опасности
Season 1 Episode 125
8 December 2007
Технология соблазна
Season 1 Episode 126
15 December 2007
Жертвы гипноза
Season 1 Episode 127
22 December 2007
Тайна медвежьих озер
Season 1 Episode 128
12 January 2008
Ловцы душ
Season 1 Episode 129
19 January 2008
Дороги смерти
Season 1 Episode 130
26 January 2008
Проклятие экстрасенсов
Season 1 Episode 131
2 February 2008
Власть огня
Season 1 Episode 132
9 February 2008
Ведьмы 21 века
Season 1 Episode 133
16 February 2008
Жизнь на двоих
Season 1 Episode 134
24 February 2008
Мистика Питера
Season 1 Episode 135
1 March 2008
Наука будущего
Season 1 Episode 136
9 March 2008
Чудеса
Season 1 Episode 137
5 April 2008
Поиски инопланетян
Season 1 Episode 138
19 April 2008
Бессоница
Season 1 Episode 139
26 April 2008
СуперЗвери
Season 1 Episode 140
10 May 2008
Конец света
Season 1 Episode 141
17 May 2008
Обратная сторона прогресса
Season 1 Episode 142
24 May 2008
Зоны риска
Season 1 Episode 143
31 May 2008
Обострение чувств
Season 1 Episode 144
14 June 2008
Вещи против людей
Season 1 Episode 145
21 June 2008
Дороги смерти 2
Season 1 Episode 146
28 June 2008
Мосты между мирами
Season 1 Episode 147
5 July 2008
Пункт назначения
Season 1 Episode 148
12 July 2008
Тайны столиц
Season 1 Episode 149
19 July 2008
