В 1-м сезоне шоу «Необъяснимо, но факт» телеведущий отправится в несколько экспедиций, исследуя паранормальные явления в различных городах России. К нему за помощью обращаются граждане, столкнувшиеся с чем-то таким, чему невозможно дать логическое объяснение. В задачу Сергея Дружко и приглашенных экспертов входит поиск неопровержимые доказательств существования того, о чем многие боятся говорить вслух. Помимо контакта с загробным миром, шоумен исследует феномен вещих снов, изучит дело кыштымского пришельца, столкнется с петлей времени и поучаствует в охоте на лесных гномов.