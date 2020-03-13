В 1-м сезоне шоу «Природа человека» профи, изучающие поведение человека в социуме, соберут вокруг себя сто разных человек. Участники станут испытуемыми в необычных экспериментах, которые призваны прояснить широкий спектр нюансов, касающихся человеческой природы. Зрители узнают, как восприятие внешнего мира зависит от внутренних факторов, откуда берутся предрассудки и как проявляются в повседневной жизни, какая возрастная группа лучше всего справляется с интеллектуальными и физическими заданиями, а также смогут понаблюдать за исследованием, посвященным природе сексуального влечения.