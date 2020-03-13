Menu
100 Humans (2020), season 1

100 Humans 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 56 minutes
"100 Humans" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Природа человека» профи, изучающие поведение человека в социуме, соберут вокруг себя сто разных человек. Участники станут испытуемыми в необычных экспериментах, которые призваны прояснить широкий спектр нюансов, касающихся человеческой природы. Зрители узнают, как восприятие внешнего мира зависит от внутренних факторов, откуда берутся предрассудки и как проявляются в повседневной жизни, какая возрастная группа лучше всего справляется с интеллектуальными и физическими заданиями, а также смогут понаблюдать за исследованием, посвященным природе сексуального влечения.

5.8 IMDb
"100 Humans" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
What Makes Us Attractive?
Season 1 Episode 1
13 March 2020
The Best Age to Be Alive
Season 1 Episode 2
13 March 2020
Let's Talk About Sex
Season 1 Episode 3
13 March 2020
Are You Biased?
Season 1 Episode 4
13 March 2020
Pain vs. Pleasure
Season 1 Episode 5
13 March 2020
How to Be Happy
Season 1 Episode 6
13 March 2020
Can You Trust Your Senses?
Season 1 Episode 7
13 March 2020
Ask a Human
Season 1 Episode 8
13 March 2020
TV series release schedule
