What's My Name | Muhammad Ali season 1 watch online

What's My Name | Muhammad Ali season 1 poster
What's My Name | Muhammad Ali

What's My Name | Muhammad Ali 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 May 2019
Production year 2019
Number of episodes 2
Runtime 2 hours 40 minutes
"What's My Name | Muhammad Ali" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Меня зовут Мохаммед Али» в 1942 году в штате Кентукки в бедной и никому не известной семье появляется на свет обычный мальчик. Потомок бывших рабов и сын домохозяйки, он не имеет в жизни блестящих перспектив. Но судьба этого человека вскоре вдохновит весь мир, став путеводной звездой для всех бедных и угнетенных людей. Он станет величайшим на планете боксером-тяжеловесом, получит звания «спортсмен года», «спортсмен десятилетия» и даже «спортсмен века», победит в Летних Олимпийских играх 1960 года и заслужит титул абсолютного чемпиона мира. При этом жизнь самого Мохаммеда полна потерь, жертв и драм.

Episode list:
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 May 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 May 2019
TV series release schedule
