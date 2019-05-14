В 1-м сезоне сериала «Меня зовут Мохаммед Али» в 1942 году в штате Кентукки в бедной и никому не известной семье появляется на свет обычный мальчик. Потомок бывших рабов и сын домохозяйки, он не имеет в жизни блестящих перспектив. Но судьба этого человека вскоре вдохновит весь мир, став путеводной звездой для всех бедных и угнетенных людей. Он станет величайшим на планете боксером-тяжеловесом, получит звания «спортсмен года», «спортсмен десятилетия» и даже «спортсмен века», победит в Летних Олимпийских играх 1960 года и заслужит титул абсолютного чемпиона мира. При этом жизнь самого Мохаммеда полна потерь, жертв и драм.