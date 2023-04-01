В 1-м сезоне сериала «Великая небесная стена» главный герой растет за безопасными стенами апокалиптической Японии, которая наводнена монстрами. Токио процветает. Жизнь в столице похожа на рай, но за стенами ада таится много угрозы. В центре событий оказывается небольшая компания героев, которые ищут путь к Небесам. Япония рухнула после Великой Катастрофы. Кируко принял просьбу мальчика по имени Мару отвести его в место под названием Небеса. Тем временем другие дети живут за стенами детской среди зелени и цветов. Получив таинственное сообщение, токийцы начинают сомневаться в том, что их окружает.