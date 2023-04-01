Menu
Tengoku-Daimakyou 2023, season 1

Tengoku-Daimakyou 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 12 minutes
"Tengoku-Daimakyou" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Великая небесная стена» главный герой растет за безопасными стенами апокалиптической Японии, которая наводнена монстрами. Токио процветает. Жизнь в столице похожа на рай, но за стенами ада таится много угрозы. В центре событий оказывается небольшая компания героев, которые ищут путь к Небесам. Япония рухнула после Великой Катастрофы. Кируко принял просьбу мальчика по имени Мару отвести его в место под названием Небеса. Тем временем другие дети живут за стенами детской среди зелени и цветов. Получив таинственное сообщение, токийцы начинают сомневаться в том, что их окружает.

7.9 IMDb
"Tengoku-Daimakyou" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Heaven and Hell
Season 1 Episode 1
1 April 2023
Two Confessions
Season 1 Episode 2
8 April 2023
Kiriko and Haruki
Season 1 Episode 3
15 April 2023
Kuku
Season 1 Episode 4
22 April 2023
Day of Fate
Season 1 Episode 5
29 April 2023
Safe Water
Season 1 Episode 6
6 May 2023
The Immortal Order
Season 1 Episode 7
13 May 2023
Their Choices
Season 1 Episode 8
20 May 2023
Children of the Nursery
Season 1 Episode 9
27 May 2023
The Walled Town
Season 1 Episode 10
3 June 2023
The Test Begins
Season 1 Episode 11
10 June 2023
Outside of the Outside
Season 1 Episode 12
17 June 2023
The Journey Continues and Begins
Season 1 Episode 13
24 June 2023
