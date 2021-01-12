Во 2-м сезоне сериала «О моем перерождении в слизь» бывший офисный служащий проживает новую жизнь в обличии разумного слизеобразного существа. Римуру уже смирился со своим неожиданным и нелепым перевоплощением и научился взаимодействовать с большинством других рас планеты. Но остается еще одна страна, не желающая поддерживать мир во всем мире и угрожающая слизи порабощением или даже уничтожением. Римуру ставит перед собой новую задачу – установить дипломатический контакт с государством Повелителя Демонов Кэрриона. Он разъезжает на повозке, запряженной тиграми, и не собирается идти на компромиссы.