Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tensei shitara slime datta ken 2018, season 2

Tensei shitara slime datta ken season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Tensei shitara slime datta ken Seasons Season 2

Tensei shitara slime datta ken 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 12 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 24
Runtime 10 hours 0 minute
"Tensei shitara slime datta ken" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «О моем перерождении в слизь» бывший офисный служащий проживает новую жизнь в обличии разумного слизеобразного существа. Римуру уже смирился со своим неожиданным и нелепым перевоплощением и научился взаимодействовать с большинством других рас планеты. Но остается еще одна страна, не желающая поддерживать мир во всем мире и угрожающая слизи порабощением или даже уничтожением. Римуру ставит перед собой новую задачу – установить дипломатический контакт с государством Повелителя Демонов Кэрриона. Он разъезжает на повозке, запряженной тиграми, и не собирается идти на компромиссы.

Series rating

9.9
Rate 11 votes
8 IMDb
Write review
Tensei shitara slime datta ken List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Rimuru's Busy Life
Season 2 Episode 1
12 January 2021
Trade with the Animal Kingdom
Season 2 Episode 2
19 January 2021
Paradise, Once More
Season 2 Episode 3
26 January 2021
The Scheming of Falmuth
Season 2 Episode 4
2 February 2021
Prelude to the Disaster
Season 2 Episode 5
9 February 2021
The Beauty Makes Her Move
Season 2 Episode 6
16 February 2021
Despair
Season 2 Episode 7
23 February 2021
Hope
Season 2 Episode 8
2 March 2021
Putting Everything on the Line
Season 2 Episode 9
9 March 2021
Megiddo
Season 2 Episode 10
16 March 2021
Birth of a Demon Lord
Season 2 Episode 11
23 March 2021
The One Unleashed
Season 2 Episode 12
30 March 2021
The Visitors
Season 2 Episode 13
6 July 2021
A Meeting of Humans and Monsters
Season 2 Episode 14
13 July 2021
Ramiris's Warning
Season 2 Episode 15
20 July 2021
The Congress Dances
Season 2 Episode 16
27 July 2021
The Eve of Battle
Season 2 Episode 17
3 August 2021
The Demon Lords
Season 2 Episode 18
10 August 2021
The Signal to Begin the Banquet
Season 2 Episode 19
17 August 2021
On This Land Where It All Happened
Season 2 Episode 20
24 August 2021
Adalman, the Index Finger
Season 2 Episode 21
31 August 2021
Demon Lords' Banquet
Season 2 Episode 22
7 September 2021
Returning from the Brink
Season 2 Episode 23
14 September 2021
Octagram
Season 2 Episode 24
21 September 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more