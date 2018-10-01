В 1-м сезоне сериала «О моем перерождении в слизь» обычный японский офисный сотрудник Сатору Миками участвует в драке. Когда он пытается защитить от грабителя с ножом одного из своих коллег из финансовой компании, он трагически погибает. Однако после смерти его ждет новая жизнь. Сатору перерождается в другой реальности, где Землю населяет множество различных фэнтезийных рас. И все бы ничего, но сам он становится представителем самой слабой и угнетаемой из них – он разумный комок слизи по имени Римуру. Но чувство справедливости и собственного достоинства заставляет его бороться за равноправие даже в таких условиях.