Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tensei shitara slime datta ken 2018, season 1

Tensei shitara slime datta ken season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tensei shitara slime datta ken Seasons Season 1

Tensei shitara slime datta ken 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 24
Runtime 10 hours 0 minute
"Tensei shitara slime datta ken" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «О моем перерождении в слизь» обычный японский офисный сотрудник Сатору Миками участвует в драке. Когда он пытается защитить от грабителя с ножом одного из своих коллег из финансовой компании, он трагически погибает. Однако после смерти его ждет новая жизнь. Сатору перерождается в другой реальности, где Землю населяет множество различных фэнтезийных рас. И все бы ничего, но сам он становится представителем самой слабой и угнетаемой из них – он разумный комок слизи по имени Римуру. Но чувство справедливости и собственного достоинства заставляет его бороться за равноправие даже в таких условиях.

Series rating

9.9
Rate 11 votes
8 IMDb
Write review
Tensei shitara slime datta ken List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Storm Dragon, Veldora
Season 1 Episode 1
1 October 2018
Meeting the Goblins
Season 1 Episode 2
8 October 2018
Battle at the Goblin Village
Season 1 Episode 3
15 October 2018
In the Kingdom of the Dwarves
Season 1 Episode 4
22 October 2018
Hero King, Gazel Dwargo
Season 1 Episode 5
29 October 2018
Shizu
Season 1 Episode 6
5 November 2018
Conqueror of Flames
Season 1 Episode 7
12 November 2018
Inherited Will
Season 1 Episode 8
19 November 2018
Attack of the Ogres
Season 1 Episode 9
26 November 2018
The Orc Lord
Season 1 Episode 10
3 December 2018
Gabiru is Here!
Season 1 Episode 11
10 December 2018
The Gears Spin Out of Control
Season 1 Episode 12
17 December 2018
The Great Clash
Season 1 Episode 13
24 December 2018
The One Who Devours All
Season 1 Episode 14
7 January 2019
The Jura Forest Alliance
Season 1 Episode 15
14 January 2019
Demon Lord Milim Attacks
Season 1 Episode 16
21 January 2019
The Gathering
Season 1 Episode 17
28 January 2019
Evil Creeps Closer
Season 1 Episode 18
4 February 2019
Charybdis
Season 1 Episode 19
11 February 2019
Yuuki Kagurazaka
Season 1 Episode 20
18 February 2019
Shizu-san's Students
Season 1 Episode 21
25 February 2019
Conquering the Labyrinth
Season 1 Episode 22
4 March 2019
Saved Souls
Season 1 Episode 23
11 March 2019
Black And The Mask
Season 1 Episode 24
18 March 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more