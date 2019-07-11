В 1-м сезоне сериала «Дарованный» Рицука Уэнояма играет на электрической гитаре в школьном бойз-бэнде, а в свободное время обучает музыке скромного юношу из параллельного класса. Во время занятий главный герой понимает, что у него подопечного не только отличный музыкальный слух, но и весьма сильный голос. Из молодого человека получился бы отличный исполнитель. По воле случая в музыкальном коллективе, в котором состоит Рицука, как раз не хватает солиста, и Уэнояма предлагает Мафую Сато присоединиться к их группе. Но как примут новичка басист Харуки Накаяма и барабанщик Акихико Кадзи?