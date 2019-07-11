Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Given 2019, season 1

Given season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Given Seasons Season 1

Given 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 11
Runtime 3 hours 40 minutes
"Given" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дарованный» Рицука Уэнояма играет на электрической гитаре в школьном бойз-бэнде, а в свободное время обучает музыке скромного юношу из параллельного класса. Во время занятий главный герой понимает, что у него подопечного не только отличный музыкальный слух, но и весьма сильный голос. Из молодого человека получился бы отличный исполнитель. По воле случая в музыкальном коллективе, в котором состоит Рицука, как раз не хватает солиста, и Уэнояма предлагает Мафую Сато присоединиться к их группе. Но как примут новичка басист Харуки Накаяма и барабанщик Акихико Кадзи?

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.2 IMDb
Write review
"Given" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Boys in the Band
Season 1 Episode 1
11 July 2019
Like Someone in Love
Season 1 Episode 2
18 July 2019
Somebody Else
Season 1 Episode 3
25 July 2019
Fluorescent Adolescent
Season 1 Episode 4
1 August 2019
The Reason
Season 1 Episode 5
8 August 2019
Creep
Season 1 Episode 6
15 August 2019
Tumbling Dice
Season 1 Episode 7
22 August 2019
Time is Running Out
Season 1 Episode 8
29 August 2019
A Winter Story
Season 1 Episode 9
5 September 2019
Wonderwall
Season 1 Episode 10
12 September 2019
Song2
Season 1 Episode 11
19 September 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more