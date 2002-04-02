Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Chobits 2002, season 1

Chobits season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Chobits Seasons Season 1

Chobits 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 April 2002
Production year 2002
Number of episodes 24
Runtime 10 hours 0 minute
"Chobits" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Чобиты» Хидеки Мотосува приехал в Токио, чтобы стать студентом университета. На парня произвели неизгладимое впечатление андроиды «персокомы» – ассистенты людей, один в один напоминающие настоящего человека. Спустя некоторое время Хидеки встретил забытого персокома – длинноволосую красавицу с пронзительным взглядом. Но с ней что-то не так. Она может издавать лишь звук «чи-и» и взаимодействовать с парнем без программ. Благодаря своей новой спутнице, каждый день Хидеки превращается в увлекательное приключение, полное неожиданностей. Однако ему так и не удается разгадать секрет Чии.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.3 IMDb
Write review
"Chobits" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Chii Awakens
Season 1 Episode 1
2 April 2002
Chii Goes Out
Season 1 Episode 2
9 April 2002
Chii Learns
Season 1 Episode 3
16 April 2002
Chii Goes on Errands
Season 1 Episode 4
23 April 2002
Chii Finds
Season 1 Episode 5
30 April 2002
Chii Weakens
Season 1 Episode 6
7 May 2002
Chii Works
Season 1 Episode 7
14 May 2002
Chii Bewildered
Season 1 Episode 8
21 May 2002
Chii Buys
Season 1 Episode 9
4 June 2002
Chii Meets
Season 1 Episode 10
11 June 2002
Chii Ascertains
Season 1 Episode 11
18 June 2002
Chii Plays
Season 1 Episode 12
25 June 2002
Chii Goes to the Ocean
Season 1 Episode 13
2 July 2002
Chii Entertains
Season 1 Episode 14
9 July 2002
Chii Doesn't Do Anything
Season 1 Episode 15
16 July 2002
Chii Provides
Season 1 Episode 16
23 July 2002
Chii Helps Out
Season 1 Episode 17
6 August 2002
Chii Disappears
Season 1 Episode 18
13 August 2002
Chii Waits
Season 1 Episode 19
20 August 2002
Chii Wants
Season 1 Episode 20
27 August 2002
Chii Answers
Season 1 Episode 21
3 September 2002
Chii Changes Clothes
Season 1 Episode 22
10 September 2002
Chii Decides
Season 1 Episode 23
17 September 2002
The Person Only for Chii
Season 1 Episode 24
24 September 2002
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more