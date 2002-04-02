В 1-м сезоне сериала «Чобиты» Хидеки Мотосува приехал в Токио, чтобы стать студентом университета. На парня произвели неизгладимое впечатление андроиды «персокомы» – ассистенты людей, один в один напоминающие настоящего человека. Спустя некоторое время Хидеки встретил забытого персокома – длинноволосую красавицу с пронзительным взглядом. Но с ней что-то не так. Она может издавать лишь звук «чи-и» и взаимодействовать с парнем без программ. Благодаря своей новой спутнице, каждый день Хидеки превращается в увлекательное приключение, полное неожиданностей. Однако ему так и не удается разгадать секрет Чии.