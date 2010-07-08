Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Shiki 2010, season 1

Shiki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Shiki Seasons Season 1

Shiki 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 July 2010
Production year 2010
Number of episodes 22
Runtime 9 hours 10 minutes
"Shiki" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Усопшие» в центре событий оказываются деревенские жители из села Сотоба. Заканчивается двадцатое столетие, но в этих края по-прежнему не пришла цивилизация. Молодежь мечтает разъехаться по мегаполисам, однако некоторые предпочитают спокойный быт подальше от городской суеты. Мэгуми ходит в десятый класс и собирается переехать в столицу, Тосио Одзаки вернулся в родные края и возглавил местную лечебницу, а семейство Нацуно предпочло жить поближе к природе. Спокойную жизнь деревенских обитателей всколыхнули новоприбывшие, которые поселились в недавно выстроенном «господском» доме на холме.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.6 IMDb
Write review
"Shiki" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
First Blood
Season 1 Episode 1
8 July 2010
Second Decay
Season 1 Episode 2
15 July 2010
Third Tragedy
Season 1 Episode 3
22 July 2010
Fourth Death
Season 1 Episode 4
29 July 2010
Fifth Deceit
Season 1 Episode 5
5 August 2010
Sixth Skull
Season 1 Episode 6
12 August 2010
Seventh Killing Spirit
Season 1 Episode 7
19 August 2010
Eighth Night
Season 1 Episode 8
26 August 2010
Ninth Coffin
Season 1 Episode 9
2 September 2010
Tenth Mourning
Season 1 Episode 10
9 September 2010
Eleventh Slaughter
Season 1 Episode 11
16 September 2010
Twelfth Decay
Season 1 Episode 12
14 October 2010
Thirteenth Tragedy
Season 1 Episode 13
28 October 2010
Fourteenth Death
Season 1 Episode 14
4 November 2010
Fifteenth Deceit
Season 1 Episode 15
11 November 2010
Sixteenth Skull
Season 1 Episode 16
18 November 2010
Seventeenth Killing Spirit
Season 1 Episode 17
25 November 2010
Eighteenth Night
Season 1 Episode 18
2 December 2010
Nineteenth Coffin
Season 1 Episode 19
9 December 2010
Twentieth Mourning
Season 1 Episode 20
16 December 2010
Twenty-first Slaughter
Season 1 Episode 21
23 December 2010
The Final Hunt
Season 1 Episode 22
30 December 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more