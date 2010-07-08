В 1-м сезоне сериала «Усопшие» в центре событий оказываются деревенские жители из села Сотоба. Заканчивается двадцатое столетие, но в этих края по-прежнему не пришла цивилизация. Молодежь мечтает разъехаться по мегаполисам, однако некоторые предпочитают спокойный быт подальше от городской суеты. Мэгуми ходит в десятый класс и собирается переехать в столицу, Тосио Одзаки вернулся в родные края и возглавил местную лечебницу, а семейство Нацуно предпочло жить поближе к природе. Спокойную жизнь деревенских обитателей всколыхнули новоприбывшие, которые поселились в недавно выстроенном «господском» доме на холме.