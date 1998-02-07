Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Silver Surfer 1998, season 1

Silver Surfer season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Silver Surfer Seasons Season 1

Silver Surfer 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 February 1998
Production year 1998
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 46 minutes
"Silver Surfer" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Серебряный Серфер» Норрин Рад является уроженцем планеты Зен-Ла. Все представители этой планеты поддерживают мир во вселенной. Однако ситуация накаляется, когда планета попадает в руки космической силы, имеющей большие силы. Она имеет имя Галактус. Норрин должен оказать содействие своей родной планете, которая находится под угрозой уничтожения. Главный герой ищет новые миры для насыщения. Он становится известным под псевдонимом Серебряный Серфер. Герой отправляется на Землю, где встречается с Фантастической четверкой, которая оказывает ему помощь. Так Норрин снова становится героем.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
"Silver Surfer" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Origin of the Silver Surfer Part 1
Season 1 Episode 1
7 February 1998
The Origin of the Silver Surfer Part 2
Season 1 Episode 2
14 February 1998
The Origin of the Silver Surfer Part 3
Season 1 Episode 3
21 February 1998
The Planet of Dr. Moreau
Season 1 Episode 4
28 February 1998
Learning Curve Part 1
Season 1 Episode 5
7 March 1998
Learning Curve Part 2
Season 1 Episode 6
14 March 1998
Innervisions
Season 1 Episode 7
4 April 1998
Antibody
Season 1 Episode 8
11 April 1998
Second Foundation
Season 1 Episode 9
25 April 1998
Radical Justice
Season 1 Episode 10
2 May 1998
The Forever War
Season 1 Episode 11
29 May 1998
Return to Zenn-La
Season 1 Episode 12
9 May 1998
The End of Eternity
Season 1 Episode 13
16 May 1998
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more