В 1-м сезоне сериала «Серебряный Серфер» Норрин Рад является уроженцем планеты Зен-Ла. Все представители этой планеты поддерживают мир во вселенной. Однако ситуация накаляется, когда планета попадает в руки космической силы, имеющей большие силы. Она имеет имя Галактус. Норрин должен оказать содействие своей родной планете, которая находится под угрозой уничтожения. Главный герой ищет новые миры для насыщения. Он становится известным под псевдонимом Серебряный Серфер. Герой отправляется на Землю, где встречается с Фантастической четверкой, которая оказывает ему помощь. Так Норрин снова становится героем.