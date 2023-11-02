В 1-м сезоне сериала «Отмороженные» события разворачиваются в российском городке в 1992 году. Четверка друзей-воротил отправляется на стрелку, чтобы выбить из должника причитающиеся им деньги. Но что-то идет не по плану, и ребят подставляет собственный босс. Чтобы от них избавиться, он запирает их в криокамере. Фил, Чак, Вжик и Масса приходят в себя и отправляются по своим делам, не подозревая, что за пределами камеры прошло уже тридцать лет. Мир изменился практически до неузнаваемости, люди перестали бояться бандитов, зато залипли в интернете. Сын одного из героев достиг его собственного возраста, а девушка другого повзрослела и поумнела.