Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Otmorozhennye season 1 watch online

Otmorozhennye season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Otmorozhennye Seasons Season 1

Otmorozhennye 18+
Title Сезон 1
Season premiere 2 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 17
Runtime 6 hours 48 minutes
"Otmorozhennye" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Отмороженные» события разворачиваются в российском городке в 1992 году. Четверка друзей-воротил отправляется на стрелку, чтобы выбить из должника причитающиеся им деньги. Но что-то идет не по плану, и ребят подставляет собственный босс. Чтобы от них избавиться, он запирает их в криокамере. Фил, Чак, Вжик и Масса приходят в себя и отправляются по своим делам, не подозревая, что за пределами камеры прошло уже тридцать лет. Мир изменился практически до неузнаваемости, люди перестали бояться бандитов, зато залипли в интернете. Сын одного из героев достиг его собственного возраста, а девушка другого повзрослела и поумнела.

Series rating

0.0
Rate 8 votes
5.8 IMDb
Write review
"Otmorozhennye" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 November 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 November 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 November 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 November 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
9 November 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
9 November 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 November 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
16 November 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
16 November 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
23 November 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
23 November 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
23 November 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
30 November 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
30 November 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
30 November 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
7 December 2023
Серия 17
Season 1 Episode 17
7 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more