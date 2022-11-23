Во 2-м сезоне сериала «Невидимые» команда детектива Дариуса вновь возвращается к расследованиям. В реке обнаруживается тело девушки в свадебном платье, однако в последнее время ни с одного торжества поблизости не пропадала невеста. Выяснить личность погибшей оказывается не так-то просто. Кроме того, Мари-Джо всерьез сомневается, что жертва бросилась в воду по собственному желанию. Тем временем отряду приходится объединиться с коллегой из другого подразделения, который не вызывает ни у кого доверительных и теплых чувств. Однако именно этот человек ведет дело убийцы, с которым оказывается связан очередной «Джон Доу».