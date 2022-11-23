Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Les Invisibles 2021, season 2

Les Invisibles season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Les Invisibles Seasons Season 2

Les Invisibles 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 23 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Les Invisibles" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Невидимые» команда детектива Дариуса вновь возвращается к расследованиям. В реке обнаруживается тело девушки в свадебном платье, однако в последнее время ни с одного торжества поблизости не пропадала невеста. Выяснить личность погибшей оказывается не так-то просто. Кроме того, Мари-Джо всерьез сомневается, что жертва бросилась в воду по собственному желанию. Тем временем отряду приходится объединиться с коллегой из другого подразделения, который не вызывает ни у кого доверительных и теплых чувств. Однако именно этот человек ведет дело убийцы, с которым оказывается связан очередной «Джон Доу».

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
Les Invisibles List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Loki
Season 2 Episode 1
23 November 2022
Rubens
Season 2 Episode 2
23 November 2022
Mercury
Season 2 Episode 3
30 November 2022
Opal
Season 2 Episode 4
30 November 2022
Romeo & Juliet
Season 2 Episode 5
7 December 2022
Blanche
Season 2 Episode 6
7 December 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more