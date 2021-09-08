В 1-м сезоне сериала «Невидимые» в центре событий находится детектив Дариус, возглавляющий особый отдел французской полиции. Его сотрудников называют «невидимками», так как их работа не бросается в глаза, в отличие от специалистов других подразделений. Однако дело этих ребят необходимо, и зачастую именно их усилия помогают раскрыть преступление. Их задача – любыми способами выяснить личность безымянной жертвы убийства. К помощи Дариуса обращаются, когда других зацепок у следствия не остается. Помимо начальника, в отделе работают агент Мари-Джо, бывший спортсмен Бен и загадочная Герцогиня.