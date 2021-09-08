Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Les Invisibles 2021, season 1

Les Invisibles season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Les Invisibles Seasons Season 1

Les Invisibles 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Les Invisibles" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Невидимые» в центре событий находится детектив Дариус, возглавляющий особый отдел французской полиции. Его сотрудников называют «невидимками», так как их работа не бросается в глаза, в отличие от специалистов других подразделений. Однако дело этих ребят необходимо, и зачастую именно их усилия помогают раскрыть преступление. Их задача – любыми способами выяснить личность безымянной жертвы убийства. К помощи Дариуса обращаются, когда других зацепок у следствия не остается. Помимо начальника, в отделе работают агент Мари-Джо, бывший спортсмен Бен и загадочная Герцогиня.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
Les Invisibles List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Milan
Season 1 Episode 1
8 September 2021
Sycomore
Season 1 Episode 2
8 September 2021
Pachebel
Season 1 Episode 3
15 September 2021
Citadelle
Season 1 Episode 4
15 September 2021
Cordeliers
Season 1 Episode 5
22 September 2021
Garenne
Season 1 Episode 6
22 September 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more