В 1-м сезоне сериала «Яблочный спас» с предыдущих событий проходит несколько месяцев. Щербинские и Трешкины все еще живут на даче, на соседних участках. Но многое все же изменилось: вражда осталась позади, и все герои уже практически стали одной семьей. Клубника на грядках сменяется яблоками в саду, и приближается бархатный сезон. Осенью Света и Вадим собираются сыграть свадьбу, приготовления к которой в обоих домах идут полным ходом. Постепенно в их любимый дачный поселок со всей страны начинают съезжаться родственники, надеющиеся погулять на долгожданном торжестве. Но среди них оказываются одинокие люди, завидующие счастью молодых…