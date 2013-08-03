Menu
Yablochnyj spas 2012 - 2013, season 1

Yablochnyj spas season 1 poster
Yablochnyj spas 12+
Title Сезон 1
Season premiere 3 August 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Yablochnyj spas" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Яблочный спас» с предыдущих событий проходит несколько месяцев. Щербинские и Трешкины все еще живут на даче, на соседних участках. Но многое все же изменилось: вражда осталась позади, и все герои уже практически стали одной семьей. Клубника на грядках сменяется яблоками в саду, и приближается бархатный сезон. Осенью Света и Вадим собираются сыграть свадьбу, приготовления к которой в обоих домах идут полным ходом. Постепенно в их любимый дачный поселок со всей страны начинают съезжаться родственники, надеющиеся погулять на долгожданном торжестве. Но среди них оказываются одинокие люди, завидующие счастью молодых…

"Yablochnyj spas" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 August 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 August 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 August 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 August 2013
TV series release schedule
