How to Become a Cult Leader 2023, season 1

Season premiere 28 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 30 minutes
В 1-м сезоне сериала «Как стать лидером секты» представлены истории самых известных лидеров культа, в числе которых лидер Heaven's Gate Маршалл Эпплуайт. На протяжении нескольких десятков лет Эпплуайт убеждал множество людей, что они могут подняться на «эволюционный уровень выше человеческого», следуя его примеру. Полагая, что их души покинут человеческие тела и переместятся в развитые внеземные субстанции на космическом корабле, Эпплуайт и около 40 его последователей свели счеты с жизнью в 1997 году. Еще один гуру, Джим Джонс, собрал 900 приспешников, которые тоже покончили с собой.

6.6 IMDb
Build Your Foundation
Season 1 Episode 1
28 July 2023
Grow Your Flock
Season 1 Episode 2
28 July 2023
Reform Their Minds
Season 1 Episode 3
28 July 2023
Promise Eternity
Season 1 Episode 4
28 July 2023
Control Your Image
Season 1 Episode 5
28 July 2023
Become Immortal
Season 1 Episode 6
28 July 2023
