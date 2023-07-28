В 1-м сезоне сериала «Как стать лидером секты» представлены истории самых известных лидеров культа, в числе которых лидер Heaven's Gate Маршалл Эпплуайт. На протяжении нескольких десятков лет Эпплуайт убеждал множество людей, что они могут подняться на «эволюционный уровень выше человеческого», следуя его примеру. Полагая, что их души покинут человеческие тела и переместятся в развитые внеземные субстанции на космическом корабле, Эпплуайт и около 40 его последователей свели счеты с жизнью в 1997 году. Еще один гуру, Джим Джонс, собрал 900 приспешников, которые тоже покончили с собой.