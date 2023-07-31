Menu
My Lovely Liar season 1 watch online

My Lovely Liar

My Lovely Liar
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"My Lovely Liar" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бесполезная ложь» Мок Соль Хи, молодая привлекательная женщина, которая с годами стала весьма циничной из-за своей невероятной способности обнаруживать ложь. Она постоянно видит, как часто люди обманывают из-за страха или ради собственной выгоды. Однако ее жизнь меняется после встречи с юношей, которого подозревают в убийстве. Она решает оказать помощь молодому человеку, попавшему в неприятности, поскольку видит, что он говорит правду о своей невиновности. Мок Соль Хи не может допустить, чтобы парень оказался за решеткой за преступление, которого не совершал.

Series rating

7.3 IMDb
"My Lovely Liar" season 1 list of episodes
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
31 July 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
1 August 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
7 August 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
8 August 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
14 August 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
15 August 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
21 August 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 August 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
28 August 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
29 August 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
4 September 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
5 September 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
11 September 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
12 September 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
18 September 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
19 September 2023
TV series release schedule
