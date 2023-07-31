В 1-м сезоне сериала «Бесполезная ложь» Мок Соль Хи, молодая привлекательная женщина, которая с годами стала весьма циничной из-за своей невероятной способности обнаруживать ложь. Она постоянно видит, как часто люди обманывают из-за страха или ради собственной выгоды. Однако ее жизнь меняется после встречи с юношей, которого подозревают в убийстве. Она решает оказать помощь молодому человеку, попавшему в неприятности, поскольку видит, что он говорит правду о своей невиновности. Мок Соль Хи не может допустить, чтобы парень оказался за решеткой за преступление, которого не совершал.