В 1-м сезоне сериала «Спираль» события разворачиваются в маленьком городке, который охвачен проклятием. Однако долгое время местным жителям остается невдомек, что происходит на самом деле. Кириэ — Сюити Сайто первым замечает довлеющий над городом знак. Это не дух или чудовище, а некая спираль, таинственная гипнотическая форма мира. Сначала она проявляется в ракушках, завитках травы, водоворотах в озере. Постепенно, наращивая силы и власть, символ спирали проступает на телах, подчиняя себе разум людей. Сумасшествие распространяется по городу, и его обитатели постепенно оказываются вовлечены в бесконечный круговорот спирали…