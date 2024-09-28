Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Uzumaki 2024, season 1

Uzumaki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Uzumaki Seasons Season 1

Uzumaki
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 September 2024
Production year 2024
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 0 minute
"Uzumaki" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Спираль» события разворачиваются в маленьком городке, который охвачен проклятием. Однако долгое время местным жителям остается невдомек, что происходит на самом деле. Кириэ — Сюити Сайто первым замечает довлеющий над городом знак. Это не дух или чудовище, а некая спираль, таинственная гипнотическая форма мира. Сначала она проявляется в ракушках, завитках травы, водоворотах в озере. Постепенно, наращивая силы и власть, символ спирали проступает на телах, подчиняя себе разум людей. Сумасшествие распространяется по городу, и его обитатели постепенно оказываются вовлечены в бесконечный круговорот спирали…

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.4 IMDb
Write review
Uzumaki List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
28 September 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
5 October 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
12 October 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
19 October 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more