Licemery 2023, season 1

Licemery season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Licemery Seasons Season 1

Licemery 16+
Title Сезон 1
Season premiere 22 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Licemery" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Лицемеры» в центре событий оказываются три афериста с разными характерами и судьбами, которые по воле случая становятся коллегами. Эмоциональный Быстров, коварная Ловецкая и опытный Покровский становятся невольными фигурантами дела государственной важности. Разработкой операции занималось специальное подразделение внедрений, которое сокращенно называют СОВы. На кону секрет тайного оружия. Аферистам нужно ловко провернуть очередное дельце, чтобы избежать срока. Хотя не исключено, что они потерпят неудачу и эта операция окажется последней в их карьере.

 

Licemery List of episodes TV series release schedule
Season 1
Сомнительные личности
Season 1 Episode 1
22 July 2023
Крутой поворот
Season 1 Episode 2
22 July 2023
Киллер по объявлению
Season 1 Episode 3
22 July 2023
Дочки-мачехи
Season 1 Episode 4
22 July 2023
Курьеры смерти
Season 1 Episode 5
29 July 2023
Избыточное чувство
Season 1 Episode 6
29 July 2023
Тяжело в учении
Season 1 Episode 7
29 July 2023
Архитектор
Season 1 Episode 8
29 July 2023
Карма
Season 1 Episode 9
5 August 2023
Орден дьявольского креста
Season 1 Episode 10
5 August 2023
Последний пациент
Season 1 Episode 11
5 August 2023
Игроки
Season 1 Episode 12
5 August 2023
TV series release schedule
