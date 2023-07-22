В 1-м сезоне сериала «Лицемеры» в центре событий оказываются три афериста с разными характерами и судьбами, которые по воле случая становятся коллегами. Эмоциональный Быстров, коварная Ловецкая и опытный Покровский становятся невольными фигурантами дела государственной важности. Разработкой операции занималось специальное подразделение внедрений, которое сокращенно называют СОВы. На кону секрет тайного оружия. Аферистам нужно ловко провернуть очередное дельце, чтобы избежать срока. Хотя не исключено, что они потерпят неудачу и эта операция окажется последней в их карьере.