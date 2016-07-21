В 1-м сезоне сериала «Путешествия Чангэ» в Китае правит могущественная династия Тан. Император стар, и вскоре на трон должен сесть один из его сыновей. Но коварный принц Ли Шиминь устраивает восстание и убивает всех своих братьев вместе с их семьями. Теперь он один может стать правителем. Однако одной из его племянниц чудом удается спастись. Благодаря врожденной ловкости и смелости Ли Чангэ сбегает из дворца в провинцию Шо в мужском платье. Она мечтает собрать воинство, чтобы свергнуть Ли Шиминя, отомстив за свою семью. Для начала она под мужским именем поступает в армию, где быстро добивается уважения и успеха.