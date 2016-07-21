Menu
Chang Ge Xing season 1 watch online

Chang Ge Xing season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Chang Ge Xing Seasons Season 1

Chang Ge Xing 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 July 2016
Production year 2016
Number of episodes 56
Runtime 42 hours 0 minute
"Chang Ge Xing" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Путешествия Чангэ» в Китае правит могущественная династия Тан. Император стар, и вскоре на трон должен сесть один из его сыновей. Но коварный принц Ли Шиминь устраивает восстание и убивает всех своих братьев вместе с их семьями. Теперь он один может стать правителем. Однако одной из его племянниц чудом удается спастись. Благодаря врожденной ловкости и смелости Ли Чангэ сбегает из дворца в провинцию Шо в мужском платье. Она мечтает собрать воинство, чтобы свергнуть Ли Шиминя, отомстив за свою семью. Для начала она под мужским именем поступает в армию, где быстро добивается уважения и успеха.

Series rating

7.7 IMDb
"Chang Ge Xing" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
21 July 2016
Episode 2
Season 1 Episode 2
21 July 2016
Episode 3
Season 1 Episode 3
22 July 2016
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 July 2016
Episode 5
Season 1 Episode 5
23 July 2016
Episode 6
Season 1 Episode 6
23 July 2016
Episode 7
Season 1 Episode 7
24 July 2016
Episode 8
Season 1 Episode 8
24 July 2016
Episode 9
Season 1 Episode 9
25 July 2016
Episode 10
Season 1 Episode 10
25 July 2016
Episode 11
Season 1 Episode 11
26 July 2016
Episode 12
Season 1 Episode 12
26 July 2016
Episode 13
Season 1 Episode 13
27 July 2016
Episode 14
Season 1 Episode 14
27 July 2016
Episode 15
Season 1 Episode 15
28 July 2016
Episode 16
Season 1 Episode 16
28 July 2016
Episode 17
Season 1 Episode 17
29 July 2016
Episode 18
Season 1 Episode 18
29 July 2016
Episode 19
Season 1 Episode 19
30 July 2016
Episode 20
Season 1 Episode 20
30 July 2016
Episode 21
Season 1 Episode 21
31 July 2016
Episode 22
Season 1 Episode 22
31 July 2016
Episode 23
Season 1 Episode 23
1 August 2016
Episode 24
Season 1 Episode 24
1 August 2016
Episode 25
Season 1 Episode 25
2 August 2016
Episode 26
Season 1 Episode 26
2 August 2016
Episode 27
Season 1 Episode 27
3 August 2016
Episode 28
Season 1 Episode 28
3 August 2016
Episode 29
Season 1 Episode 29
4 August 2016
Episode 30
Season 1 Episode 30
4 August 2016
Episode 31
Season 1 Episode 31
5 August 2016
Episode 32
Season 1 Episode 32
5 August 2016
Episode 33
Season 1 Episode 33
6 August 2016
Episode 34
Season 1 Episode 34
6 August 2016
Episode 35
Season 1 Episode 35
7 August 2016
Episode 36
Season 1 Episode 36
7 August 2016
Episode 37
Season 1 Episode 37
8 August 2016
Episode 38
Season 1 Episode 38
8 August 2016
Episode 39
Season 1 Episode 39
9 August 2016
Episode 40
Season 1 Episode 40
9 August 2016
Episode 41
Season 1 Episode 41
10 August 2016
Episode 42
Season 1 Episode 42
10 August 2016
Episode 43
Season 1 Episode 43
11 August 2016
Episode 44
Season 1 Episode 44
11 August 2016
Episode 45
Season 1 Episode 45
12 August 2016
Episode 46
Season 1 Episode 46
12 August 2016
Episode 47
Season 1 Episode 47
13 August 2016
Episode 48
Season 1 Episode 48
13 August 2016
Episode 49
Season 1 Episode 49
14 August 2016
Episode 50
Season 1 Episode 50
14 August 2016
Episode 51
Season 1 Episode 51
15 August 2016
Episode 52
Season 1 Episode 52
15 August 2016
Episode 53
Season 1 Episode 53
16 August 2016
Episode 54
Season 1 Episode 54
17 August 2016
Episode 55
Season 1 Episode 55
18 August 2016
Episode 56
Season 1 Episode 56
19 August 2016
TV series release schedule
