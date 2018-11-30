В 1-м сезоне шоу «Смерть от магии» известный фокусник Драммонд Мани-Кутс посетит разные уголки мира: от Кейптауна до Лос-Анжелеса. В этом путешествии он, как и всегда, будет заниматься любимым делом. Однако есть и принципиальное отличие от его привычной деятельности. Теперь он идет на существенный риск, который может привести к летальному исходу. Трюки, за которые берется Драммонд, однажды уже пытались исполнить его коллеги, однако это обернулось не просто неудачей, но смертью. Иллюзионист почтит память артистов, рассказав об их достижениях и трагической гибели, а затем возьмется выполнить то, что не получилось сделать у других.