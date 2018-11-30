Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Death by Magic (2018), season 1

Death by Magic season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Death by Magic Seasons Season 1

Death by Magic
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 40 minutes
"Death by Magic" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Смерть от магии» известный фокусник Драммонд Мани-Кутс посетит разные уголки мира: от Кейптауна до Лос-Анжелеса. В этом путешествии он, как и всегда, будет заниматься любимым делом. Однако есть и принципиальное отличие от его привычной деятельности. Теперь он идет на существенный риск, который может привести к летальному исходу. Трюки, за которые берется Драммонд, однажды уже пытались исполнить его коллеги, однако это обернулось не просто неудачей, но смертью. Иллюзионист почтит память артистов, рассказав об их достижениях и трагической гибели, а затем возьмется выполнить то, что не получилось сделать у других.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
6.1 IMDb
Write review
"Death by Magic" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
CAPE TOWN: The Greast Escape
Season 1 Episode 1
30 November 2018
MIAMI: Head Under Water
Season 1 Episode 2
30 November 2018
DETROIT: Death by Audience
Season 1 Episode 3
30 November 2018
LONDON: Buried Alive
Season 1 Episode 4
30 November 2018
LAS VEGAS: Against the Odds
Season 1 Episode 5
30 November 2018
INDIA: The Rope Trick
Season 1 Episode 6
30 November 2018
EDINBURGH: Trial by Fire
Season 1 Episode 7
30 November 2018
LOS ANGELES: Daredevil
Season 1 Episode 8
30 November 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more