Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

God's Gift: 14 Days season 1 watch online

God's Gift: 14 Days season 1 poster
Kinoafisha TV Shows God's Gift: 14 Days Seasons Season 1

God's Gift: 14 Days 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 March 2014
Production year 2014
Number of episodes 16
Runtime 17 hours 20 minutes
"God's Gift: 14 Days" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дар небес: 14 дней» в центре событий оказываются два человека, который предоставил шанс повлиять на прошлое и предотвратить страшную трагедию. Они собираются любыми способами спасти невинную девочку. Получив две недели в дар от провидения, двое незнакомцев вступают в схватку за жизнь маленького ребенка, и вместе с тем их отношение к жизни, к другим людям и принципы претерпевают изменения. Главная героиня, которая столкнулась с болью утраты своего дитя, понимает, что до этого была чрезмерно к ней строга и хочет стать идеальной мамой. Главный герой, осознав, что был чрезмерно эгоистичен, стремится помочь другим.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.8 IMDb
Write review
"God's Gift: 14 Days" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
3 March 2014
Episode 2
Season 1 Episode 2
4 March 2014
Episode 3
Season 1 Episode 3
10 March 2014
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 March 2014
Episode 5
Season 1 Episode 5
17 March 2014
Episode 6
Season 1 Episode 6
18 March 2014
Episode 7
Season 1 Episode 7
24 March 2014
Episode 8
Season 1 Episode 8
25 March 2014
Episode 9
Season 1 Episode 9
31 March 2014
Episode 10
Season 1 Episode 10
1 April 2014
Episode 11
Season 1 Episode 11
7 April 2014
Episode 12
Season 1 Episode 12
8 April 2014
Episode 13
Season 1 Episode 13
14 April 2014
Episode 14
Season 1 Episode 14
15 April 2014
Episode 15
Season 1 Episode 15
21 April 2014
Episode 16
Season 1 Episode 16
22 April 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more