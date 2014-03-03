В 1-м сезоне сериала «Дар небес: 14 дней» в центре событий оказываются два человека, который предоставил шанс повлиять на прошлое и предотвратить страшную трагедию. Они собираются любыми способами спасти невинную девочку. Получив две недели в дар от провидения, двое незнакомцев вступают в схватку за жизнь маленького ребенка, и вместе с тем их отношение к жизни, к другим людям и принципы претерпевают изменения. Главная героиня, которая столкнулась с болью утраты своего дитя, понимает, что до этого была чрезмерно к ней строга и хочет стать идеальной мамой. Главный герой, осознав, что был чрезмерно эгоистичен, стремится помочь другим.