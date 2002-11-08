В 1-м сезоне сериала «Пейзаж с убийством» действие происходит в Санкт-Петербурге. Четыре персонажа волею случая оказываются впутаны в загадочную криминальную историю. Герои сталкиваются со множеством совпадений, тайн и роковым исходом. Непросто разобраться в том, где заканчивается мистика и берут свое начало домыслы. Каждый из тех, кто оказался вовлечен в происходящее, трактует ситуацию по-своему. Среди них есть убийца, свидетели и жертва. Художник Алексей, актер Митя, девушка по имени Ксюша и некий Мальчик рассказывают о том, что видели или... думали, что видели. Порой их истории будут весьма противоречивы.