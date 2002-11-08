Menu
Russian
Pejzazh s ubijstvom 2002, season 1

Pejzazh s ubijstvom 16+
Title Сезон 1
Season premiere 8 November 2002
Production year 2002
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 28 minutes
"Pejzazh s ubijstvom" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Пейзаж с убийством» действие происходит в Санкт-Петербурге. Четыре персонажа волею случая оказываются впутаны в загадочную криминальную историю. Герои сталкиваются со множеством совпадений, тайн и роковым исходом. Непросто разобраться в том, где заканчивается мистика и берут свое начало домыслы. Каждый из тех, кто оказался вовлечен в происходящее, трактует ситуацию по-своему. Среди них есть убийца, свидетели и жертва. Художник Алексей, актер Митя, девушка по имени Ксюша и некий Мальчик рассказывают о том, что видели или... думали, что видели. Порой их истории будут весьма противоречивы.

"Pejzazh s ubijstvom" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Часть первая. Алексей
Season 1 Episode 1
8 November 2002
Часть вторая. Митя
Season 1 Episode 2
8 November 2002
Часть третья. Ксения
Season 1 Episode 3
8 November 2002
Часть четвертая. Мальчик
Season 1 Episode 4
8 November 2002
