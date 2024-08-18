Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kto kruche vseh? (2024), season 1

Kto kruche vseh? season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kto kruche vseh? Seasons Season 1

Kto kruche vseh? 12+
Title Сезон 1
Season premiere 18 August 2024
Production year 2024
Number of episodes 1
Runtime 48 minutes
"Kto kruche vseh?" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Кто круче Рогова?» самые талантливые специалисты стайлинга из России попытаются доказать, что им впору тягаться с таким профессионалом, как Александр Рогов. Участникам проекта потребуется собрать несколько уникальных луков, соответствующих последним веяниям моды. Стилистам предстоит проявить смекалку, ведь собрать образ из товаров мировых брендов способны многие, но не всем под силу сделать то же самое из вещей, приобретенных в массмаркете. Победители смогут присоединиться к команде Рогова на постоянной основе. 

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
Kto kruche vseh? List of episodes TV series release schedule
Season 1
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
18 August 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more