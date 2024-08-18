В 1-м сезоне шоу «Кто круче Рогова?» самые талантливые специалисты стайлинга из России попытаются доказать, что им впору тягаться с таким профессионалом, как Александр Рогов. Участникам проекта потребуется собрать несколько уникальных луков, соответствующих последним веяниям моды. Стилистам предстоит проявить смекалку, ведь собрать образ из товаров мировых брендов способны многие, но не всем под силу сделать то же самое из вещей, приобретенных в массмаркете. Победители смогут присоединиться к команде Рогова на постоянной основе.