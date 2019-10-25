В 1-м сезоне шоу «Охлобыстины» рассказывается о семье одного из самых успешных российских артистов современности. На экране Иван Иванович Охлобыстин неизменно предстает в образе решительного и дерзкого мужчины, но является ли актер таковым в реальной жизни? Зрители впервые увидят своего кумира в домашней обстановке, узнают о его слабостях и познакомятся с самыми близкими ему людьми. Шоу «Охлобыстины» посвящено не только тонкостям семейной жизни, но и позволит заглянуть за кулисы съемок фильмов и сериалов.