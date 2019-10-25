Menu
Ohlobystiny (2019), season 1

Ohlobystiny 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Ohlobystiny" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Охлобыстины» рассказывается о семье одного из самых успешных российских артистов современности. На экране Иван Иванович Охлобыстин неизменно предстает в образе решительного и дерзкого мужчины, но является ли актер таковым в реальной жизни? Зрители впервые увидят своего кумира в домашней обстановке, узнают о его слабостях и познакомятся с самыми близкими ему людьми. Шоу «Охлобыстины» посвящено не только тонкостям семейной жизни, но и позволит заглянуть за кулисы съемок фильмов и сериалов.   

"Ohlobystiny" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Выпуск 01. День рождения
Season 1 Episode 1
25 October 2019
Выпуск 02. Минск
Season 1 Episode 2
1 November 2019
Выпуск 03. Везу жену в Париж!
Season 1 Episode 3
8 November 2019
Выпуск 04. Холодильник
Season 1 Episode 4
15 November 2019
Выпуск 05. Оксана
Season 1 Episode 5
22 November 2019
Выпуск 06. Семейный отдых на Кипре
Season 1 Episode 6
29 November 2019
TV series release schedule
