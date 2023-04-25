В 1-м сезоне шоу «Взрослые дела: Япония» рассказывается о двух молодых людях, которых зовут Син Дон-юп и Сон Сигюн, решивших с головой окунуться в японскую индустрию развлечений с пометкой «18+». Первым делом соведущие отправляются в Мекку всех отаку, где берут интервью у знаменитого дрэг-квина, а затем узнают о тонкостях работы в порно, беседуя с тремя актрисами откровенного жанра. Наконец, ведущие проведут исследование культурных различий между Японией и Южной Кореей в вопросах свиданий и интимной жизни.