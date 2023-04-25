Menu
Risqué Business: Japan (2023), season 1

Risqué Business: Japan season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Risqué Business: Japan Seasons Season 1

Risqué Business: Japan 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Risqué Business: Japan" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Взрослые дела: Япония» рассказывается о двух молодых людях, которых зовут Син Дон-юп и Сон Сигюн, решивших с головой окунуться в японскую индустрию развлечений с пометкой «18+». Первым делом соведущие отправляются в Мекку всех отаку, где берут интервью у знаменитого дрэг-квина, а затем узнают о тонкостях работы в порно, беседуя с тремя актрисами откровенного жанра. Наконец, ведущие проведут исследование культурных различий между Японией и Южной Кореей в вопросах свиданий и интимной жизни.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
6.8 IMDb
Write review
Risqué Business: Japan List of episodes TV series release schedule
Season 1
18 And Up Only! Adult Toy Shop & Adult VR Room
Season 1 Episode 1
25 April 2023
3 AV Actresses
Season 1 Episode 2
25 April 2023
Shimiken The AV Actor
Season 1 Episode 3
25 April 2023
TENGA: Revolutionizing Masturbation
Season 1 Episode 4
25 April 2023
Kabukicho, Hosts, And ROLAND
Season 1 Episode 5
25 April 2023
Dating, Sex, And Love Life In Japan
Season 1 Episode 6
25 April 2023
TV series release schedule
