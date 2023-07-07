Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hack My Home (2023), season 1

Hack My Home season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Hack My Home Seasons Season 1

Hack My Home
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 8 minutes
"Hack My Home" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Хитрости ремонта» рассказывается о том, как быстро и без лишних затрат преобразить собственное жилище. Вместе с участниками и ведущими зритель узнает про различные техники декорирования и вариативность цветовых решений, а также о столь важных мелочах, как рациональное использовании материалов, выбор бюджетной мебели и тд. Эти и многие другие аспекты помогут создать уютную и атмосферу в доме и сделать его более функциональным. Вы наглядно убедитесь, что ремонт может быть не только практичным, но и чертовски увлекательным занятием.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
6.4 IMDb
Write review
Hack My Home List of episodes TV series release schedule
Season 1
Secret Office Space Reveal
Season 1 Episode 1
7 July 2023
Open Concept Overhaul
Season 1 Episode 2
7 July 2023
Make Room For Four
Season 1 Episode 3
7 July 2023
Homeschool Hacks
Season 1 Episode 4
7 July 2023
Quadruplet Mayhem
Season 1 Episode 5
7 July 2023
Toddler vs. Teenager
Season 1 Episode 6
7 July 2023
Surprise Bedroom
Season 1 Episode 7
7 July 2023
Make Space For Family
Season 1 Episode 8
7 July 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more