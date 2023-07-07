В 1-м сезоне шоу «Хитрости ремонта» рассказывается о том, как быстро и без лишних затрат преобразить собственное жилище. Вместе с участниками и ведущими зритель узнает про различные техники декорирования и вариативность цветовых решений, а также о столь важных мелочах, как рациональное использовании материалов, выбор бюджетной мебели и тд. Эти и многие другие аспекты помогут создать уютную и атмосферу в доме и сделать его более функциональным. Вы наглядно убедитесь, что ремонт может быть не только практичным, но и чертовски увлекательным занятием.