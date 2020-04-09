В 1-м сезоне шоу «Circle — Франция» зрители познакомятся с несколькими участниками, которым предстоит побороться за крупную сумму денег. Каждый должен создать аккаунт с одним-единственным фото и краткой биографией. И если одни остаются самими собой, пытаясь завоевать доверие искренностью, то другие, напротив, становятся фейками и врут на каждом шагу. Зрители смогут следить за взаимодействием участников, их интригами и стратегиями, а также наблюдать за развитием отношений между ними. Кому в конечном счете улыбнется удача?