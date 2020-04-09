Menu
Season premiere 9 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 24 minutes
В 1-м сезоне шоу «Circle — Франция» зрители познакомятся с несколькими участниками, которым предстоит побороться за крупную сумму денег. Каждый должен создать аккаунт с одним-единственным фото и краткой биографией. И если одни остаются самими собой, пытаясь завоевать доверие искренностью, то другие, напротив, становятся фейками и врут на каждом шагу. Зрители смогут следить за взаимодействием участников, их интригами и стратегиями, а также наблюдать за развитием отношений между ними. Кому в конечном счете улыбнется удача?

Bienvenue dans le Cercle
Season 1 Episode 1
9 April 2020
Profil Supprimé
Season 1 Episode 2
9 April 2020
#cgolri
Season 1 Episode 3
9 April 2020
Les Mamies qui déchirent
Season 1 Episode 4
9 April 2020
#TeamWinner
Season 1 Episode 5
9 April 2020
K.O.
Season 1 Episode 6
9 April 2020
Alliances
Season 1 Episode 7
9 April 2020
Les 8 Derniers
Season 1 Episode 8
9 April 2020
Le Super Influenceur
Season 1 Episode 9
9 April 2020
La trahison
Season 1 Episode 10
9 April 2020
No Filter
Season 1 Episode 11
9 April 2020
La Finale
Season 1 Episode 12
9 April 2020
