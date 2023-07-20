В 1-м сезоне сериала «Неотразимая четверка» в африканском городке Лусака живут незнакомые друг с другом девочки-подростки. Они посещают самую обычную среднюю школу, где их главная задача – просто выжить в жестокой и враждебной среде своих сверстников. Но однажды всех четырех героинь собирает вместе загадочная немолодая леди. Выясняется, что она – бывшая супершпионка, которая выбрала их для продолжения своего дела. Когда-то она каждый день спасала мир, но теперь находится в отставке и переживает за будущее своей тайной корпорации. Она хочет сама подготовить новое поколение героев… то есть героинь.