Supa Team 4 2023, season 1

Supa Team 4 season 1 poster
Supa Team 4
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 36 minutes
В 1-м сезоне сериала «Неотразимая четверка» в африканском городке Лусака живут незнакомые друг с другом девочки-подростки. Они посещают самую обычную среднюю школу, где их главная задача – просто выжить в жестокой и враждебной среде своих сверстников. Но однажды всех четырех героинь собирает вместе загадочная немолодая леди. Выясняется, что она – бывшая супершпионка, которая выбрала их для продолжения своего дела. Когда-то она каждый день спасала мир, но теперь находится в отставке и переживает за будущее своей тайной корпорации. Она хочет сама подготовить новое поколение героев… то есть героинь.

0.0
Rate 0 vote
6.6 IMDb
Team 4 in the Byu Byu
Season 1 Episode 1
20 July 2023
Hanger Management
Season 1 Episode 2
20 July 2023
The Zee
Season 1 Episode 3
20 July 2023
The Monde Challenge
Season 1 Episode 4
20 July 2023
Smart Art
Season 1 Episode 5
20 July 2023
Missing Kid
Season 1 Episode 6
20 July 2023
Herstory
Season 1 Episode 7
20 July 2023
Brain Power Part One
Season 1 Episode 8
20 July 2023
