Superpowered: The DC Story 2023, season 1

Superpowered: The DC Story season 1 poster
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 48 minutes
"Superpowered: The DC Story" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Суперсилы: История DC» более 85 лет назад в Америке на свет появляется молодая и никому не известная компания DC. Она специализируется на выпуске супергеройских комиксов. Первыми и самыми основными персонажами вселенной становятся Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина. Это герои, понятные и близкие любому читателю, которые отстаивают основные принципы американского общества: свободу, справедливость и открытую борьбу с любым злом. DC сталкивается с последствиями Второй мировой войны, попыткой поглощения компании и охлаждением интереса аудитории, но остается на плаву.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.2 IMDb
Write review
"Superpowered: The DC Story" season 1 list of episodes. TV series release schedule
The Hero's Journey
Season 1 Episode 1
20 July 2023
Coming of Age
Season 1 Episode 2
20 July 2023
A Better Tomorrow
Season 1 Episode 3
20 July 2023
TV series release schedule
