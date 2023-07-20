В 1-м сезоне сериала «Суперсилы: История DC» более 85 лет назад в Америке на свет появляется молодая и никому не известная компания DC. Она специализируется на выпуске супергеройских комиксов. Первыми и самыми основными персонажами вселенной становятся Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина. Это герои, понятные и близкие любому читателю, которые отстаивают основные принципы американского общества: свободу, справедливость и открытую борьбу с любым злом. DC сталкивается с последствиями Второй мировой войны, попыткой поглощения компании и охлаждением интереса аудитории, но остается на плаву.