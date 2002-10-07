В 1-м сезоне сериала «Линия защиты» кто-то жестоко убивает пожилого мужчину вместе с его молодой сожительницей. Главный подозреваемый по этому делу – младший сын погибшего, у которого был конфликт с новой «мачехой». Но опытный адвокат Андрей Зимогоров уверен в невиновности обвиняемого, поэтому он соглашается представлять его интересы в суде. Выясняется, что у жертвы есть и старший сын, который почему-то не фигурирует в расследовании. Он мог претендовать на немалое наследство, поэтому имел все основания отделаться от родителя, а заодно от своей главной конкурентки, пока ее имя не успели вписать в завещание.