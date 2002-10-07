Menu
Russian
Liniya zashchity 2002, season 1

Сезон 1
Season premiere 7 October 2002
Production year 2002
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Линия защиты» кто-то жестоко убивает пожилого мужчину вместе с его молодой сожительницей. Главный подозреваемый по этому делу – младший сын погибшего, у которого был конфликт с новой «мачехой». Но опытный адвокат Андрей Зимогоров уверен в невиновности обвиняемого, поэтому он соглашается представлять его интересы в суде. Выясняется, что у жертвы есть и старший сын, который почему-то не фигурирует в расследовании. Он мог претендовать на немалое наследство, поэтому имел все основания отделаться от родителя, а заодно от своей главной конкурентки, пока ее имя не успели вписать в завещание.

4.3 IMDb
"Liniya zashchity" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 October 2002
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 October 2002
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 October 2002
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 October 2002
Серия 5
Season 1 Episode 5
14 October 2002
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 October 2002
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 October 2002
Серия 8
Season 1 Episode 8
17 October 2002
Серия 9
Season 1 Episode 9
21 October 2002
Серия 10
Season 1 Episode 10
22 October 2002
Серия 11
Season 1 Episode 11
23 October 2002
Серия 12
Season 1 Episode 12
24 October 2002
