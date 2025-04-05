В 1-м сезоне сериала «Лазарь» в центре событий оказывается всемирно известный нейробиолог, разработавший спасительное средство от неизлечимой до сих пор болезни. Мало кто знает, к каким рискованным методикам он прибегал в своих опытах, ведь победителей, как известно, не судят. Главное, что изобретение этого человека буквально перевернуло мир, и теперь он является одним из самых почетных граждан своей страны. Однако у лекарства оказывается неожиданное побочное действие. Ни один тест не выявил его, поскольку оно проявляется лишь спустя три года после принятия препарата. Все пациенты ученого один за другим начинают беспричинно умирать.