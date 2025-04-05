Menu
Lazarus 2025, season 1

Lazarus
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 April 2025
Production year 2025
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 12 minutes
"Lazarus" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Лазарь» в центре событий оказывается всемирно известный нейробиолог, разработавший спасительное средство от неизлечимой до сих пор болезни. Мало кто знает, к каким рискованным методикам он прибегал в своих опытах, ведь победителей, как известно, не судят. Главное, что изобретение этого человека буквально перевернуло мир, и теперь он является одним из самых почетных граждан своей страны. Однако у лекарства оказывается неожиданное побочное действие. Ни один тест не выявил его, поскольку оно проявляется лишь спустя три года после принятия препарата. Все пациенты ученого один за другим начинают беспричинно умирать.

7 IMDb
"Lazarus" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 April 2025
Episode 2
Season 1 Episode 2
12 April 2025
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 April 2025
Episode 4
Season 1 Episode 4
26 April 2025
Episode 5
Season 1 Episode 5
3 May 2025
Episode 6
Season 1 Episode 6
10 May 2025
Episode 7
Season 1 Episode 7
17 May 2025
Episode 8
Season 1 Episode 8
24 May 2025
Episode 9
Season 1 Episode 9
31 May 2025
Episode 10
Season 1 Episode 10
7 June 2025
Episode 11
Season 1 Episode 11
14 June 2025
Episode 12
Season 1 Episode 12
21 June 2025
Episode 13
Season 1 Episode 13
28 June 2025
TV series release schedule
