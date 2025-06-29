Menu
Lazarus
Драки как в «Джоне Уике», невероятная музыка, дикий сюжет: у свежего аниме от студии MAPPA недостаток только один
И на этот минус в целом можно закрыть глаза. Критики так и сделали, например, оценив тайтл на 91/100.
29 June 2025 18:36
91% свежести и один весомый минус: аниме «Лазарь» от создателя «Джона Уика» оказалось идеальным почти во всем
Несмотря на опасения критиков, проект выстрелил и обещает интересный сюжет.
8 April 2025 09:54
