В 1-м сезоне шоу «Cемья Камарго: жизнь и музыка» приоткроет завесу тайны над жизнью родственников, широко известных в музыкальном мире. Зезе и Ванесса – отец и дочь, которые всецело отдают себя творчеству. Благодаря их союзу бразильская сцена совершенно преобразилась. Все знают песни Ванессы, однако и о ней, и о ее папе до сих пор было известно не так много. Реалити-сериал Netflix исправит это и предоставит возможность героям самим рассказать о своей жизни. Они впустят зрителей в дома и личные переживания, а также поделятся сокровенными мыслями о предназначении человека, творческом пути и трудностях, которые они испытывали, строя карьеру.