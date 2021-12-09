Menu
É O Amor: Família Camargo (2021), season 1

É O Amor: Família Camargo season 1 poster
Season premiere 9 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 15 minutes
В 1-м сезоне шоу «Cемья Камарго: жизнь и музыка» приоткроет завесу тайны над жизнью родственников, широко известных в музыкальном мире. Зезе и Ванесса – отец и дочь, которые всецело отдают себя творчеству. Благодаря их союзу бразильская сцена совершенно преобразилась. Все знают песни Ванессы, однако и о ней, и о ее папе до сих пор было известно не так много. Реалити-сериал Netflix исправит это и предоставит возможность героям самим рассказать о своей жизни. Они впустят зрителей в дома и личные переживания, а также поделятся сокровенными мыслями о предназначении человека, творческом пути и трудностях, которые они испытывали, строя карьеру.

5.3 IMDb
Season 1
Cada Volta é um Recomeço
Season 1 Episode 1
9 December 2021
Sem Medo de Ser Feliz
Season 1 Episode 2
9 December 2021
Coração Está em Pedaços
Season 1 Episode 3
9 December 2021
Amor, amor
Season 1 Episode 4
9 December 2021
Dois Corações e uma História
Season 1 Episode 5
9 December 2021
