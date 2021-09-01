В 1-м сезоне шоу «Жизнь ковбоя», выпущенном платформой Netflix, зрители познакомятся с Дейлом Бризби. Несмотря на то что времена ковбоев остались в прошлом, он продолжает их славные традиции. Герой содержит ранчо вместе со своей командой, которая живет под девизом «один за всех – и все за одного». Здесь царит дружеская атмосфера взаимовыручки, но ребята нередко сталкиваются и с трудностями. Теперь в их компанию попадает единственная женщина, которая будет заниматься содержанием быков. В рамках проекта Дейл покажет свою повседневную жизнь, в которой он ухаживает за животными, выступает на родео, соревнуется с друзьями в бросании лассо.