How to Be a Cowboy (2021), season 1

How to Be a Cowboy 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 30 minutes
"How to Be a Cowboy" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Жизнь ковбоя», выпущенном платформой Netflix, зрители познакомятся с Дейлом Бризби. Несмотря на то что времена ковбоев остались в прошлом, он продолжает их славные традиции. Герой содержит ранчо вместе со своей командой, которая живет под девизом «один за всех – и все за одного». Здесь царит дружеская атмосфера взаимовыручки, но ребята нередко сталкиваются и с трудностями. Теперь в их компанию попадает единственная женщина, которая будет заниматься содержанием быков. В рамках проекта Дейл покажет свою повседневную жизнь, в которой он ухаживает за животными, выступает на родео, соревнуется с друзьями в бросании лассо.

7.4 IMDb
How to Be a Cowboy List of episodes TV series release schedule
Season 1
Welcome to Radiator Ranch
Season 1 Episode 1
1 September 2021
Til the Cows Come Home
Season 1 Episode 2
1 September 2021
Risky Business
Season 1 Episode 3
1 September 2021
The Cowboy Challenge
Season 1 Episode 4
1 September 2021
Stop, Drop & Roll
Season 1 Episode 5
1 September 2021
Rodeo Time
Season 1 Episode 6
1 September 2021
