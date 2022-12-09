Menu
Season premiere 9 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 42 minutes
В 4-м сезоне шоу «Мечта любого дома» Шеа и Сид продолжат создавать красивые и функциональные пространства для своих клиентов. Каждый эпизод позволит зрителям увидеть творческий процесс супругов, то, как они ищут вдохновение и преодолевают трудности, реализуя неординарные идеи. Дизайнеры сотрудничают с обычными семьями, обсуждают их предпочтения и бюджет, стараясь воплотить в реальность мечты о комфортном жилье. Они работают над различными типами домов – от уютных семейных коттеджей до роскошных особняков. Но на одной из встреч их ждет сюрприз, ведь клиент решил преобразить дом на колесах.

5.8 IMDb
Kitchen Expansion
Season 4 Episode 1
9 December 2022
The Mother of all Remodels
Season 4 Episode 2
9 December 2022
Playroom Update
Season 4 Episode 3
9 December 2022
From Living Room to Library
Season 4 Episode 4
9 December 2022
Family Trailer Rebuild
Season 4 Episode 5
9 December 2022
Primary Bath Reconnected
Season 4 Episode 6
9 December 2022
