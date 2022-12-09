В 4-м сезоне шоу «Мечта любого дома» Шеа и Сид продолжат создавать красивые и функциональные пространства для своих клиентов. Каждый эпизод позволит зрителям увидеть творческий процесс супругов, то, как они ищут вдохновение и преодолевают трудности, реализуя неординарные идеи. Дизайнеры сотрудничают с обычными семьями, обсуждают их предпочтения и бюджет, стараясь воплотить в реальность мечты о комфортном жилье. Они работают над различными типами домов – от уютных семейных коттеджей до роскошных особняков. Но на одной из встреч их ждет сюрприз, ведь клиент решил преобразить дом на колесах.