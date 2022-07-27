В 3-м сезоне шоу «Мечта любого дома» Шеа, несмотря на то что стала мамой, решает не забывать и о карьере, ведь работа для нее еще и источник вдохновения. Вместе с супругом Сидом она отправится в различные дома, собственники которых мечтают о переменах. Настоящие профессионалы своего дела, молодые люди создадут красивые и функциональные дома для своих клиентов. Среди них будут: девушка, квартира которой пострадала от пожара, бывший клиент Макги, мечтающий о доме с винным погребом, семья, решающая превратить самую обычную гостиную в место, которое все будет напоминать о красоте природы.