Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dream Home Makeover (2020), season 3

Dream Home Makeover season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Dream Home Makeover Seasons Season 3

Dream Home Makeover
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 27 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 42 minutes
"Dream Home Makeover" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Мечта любого дома» Шеа, несмотря на то что стала мамой, решает не забывать и о карьере, ведь работа для нее еще и источник вдохновения. Вместе с супругом Сидом она отправится в различные дома, собственники которых мечтают о переменах. Настоящие профессионалы своего дела, молодые люди создадут красивые и функциональные дома для своих клиентов. Среди них будут: девушка, квартира которой пострадала от пожара, бывший клиент Макги, мечтающий о доме с винным погребом, семья, решающая превратить самую обычную гостиную в место, которое все будет напоминать о красоте природы.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
5.8 IMDb
Write review
Dream Home Makeover List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
A Dream Kitchen Come True
Season 3 Episode 1
27 July 2022
Open Concept Space
Season 3 Episode 2
27 July 2022
The Dream in Dream Home
Season 3 Episode 3
27 July 2022
Basement Transformation
Season 3 Episode 4
27 July 2022
Primary Suite Renovation
Season 3 Episode 5
27 July 2022
Living Room Brought to Life
Season 3 Episode 6
27 July 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more